Paceco, il sindaco ai cittadini: “Le segnalazioni fatele al Comune, non sui Social”

Un invito alla correttezza, alla collaborazione e soprattutto al rispetto delle procedure amministrative. Il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, lancia un monito ai propri concittadini, intervenendo con un messaggio pubblico per fare chiarezza su come presentare segnalazioni, chiedere informazioni agli uffici comunali e accedere alle prestazioni sociali. L’obiettivo è evitare equivoci, perdite di tempo e aspettative che l’amministrazione non sempre può soddisfare.

Segnalazioni su disservizi

Il primo punto riguarda le segnalazioni relative ai problemi del territorio. Buche, lampioni spenti, disservizi nella raccolta dei rifiuti, interruzioni idriche, manutenzione delle strade e del verde pubblico devono essere comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune. Un post su Facebook, un messaggio vocale o una segnalazione fatta verbalmente al sindaco o a un consigliere non sono sufficienti per avviare un procedimento amministrativo. “Bisogna fare la segnalazione ufficiale all’Ufficio competente del Comune, al Protocollo o allo Sportello dedicato”, spiega Grammatico. La richiesta scritta e protocollata, infatti, consente di lasciare una traccia, assegnare la pratica all’ufficio responsabile e verificarne lo stato di avanzamento. Senza una comunicazione formale, sottolinea il sindaco, l’ente non può prendere in carico la segnalazione attraverso i normali canali amministrativi.

Il ruolo di sindaco e consiglieri comunali

Un altro chiarimento riguarda il ruolo degli amministratori. Il sindaco e i consiglieri comunali non sono tenuti a conoscere ogni dettaglio delle singole pratiche, delle normative o dei bandi. Il loro compito è politico e di indirizzo, mentre la gestione delle procedure spetta agli uffici. Per questo, in caso di dubbi su aiuti economici, tasse, bollette, documenti o lavori pubblici, i cittadini devono rivolgersi direttamente ai settori competenti: Servizi Sociali, Tributi, Anagrafe e Stato Civile, Ufficio Tecnico. Solo gli uffici possono consultare la documentazione e fornire risposte precise sulla singola posizione.

Sostegni economici e agevolazioni

Grammatico dedica particolare attenzione anche ad alcune misure di sostegno economico, sulle quali spesso si generano incomprensioni e aspettative nei confronti dell’amministrazione comunale. È il caso dei contributi per gli affitti, dell’Assegno di inclusione e della Carta dedicata a te. Per quanto riguarda le agevolazioni sugli affitti, si tratta di risorse statali e regionali assegnate attraverso appositi bandi pubblici. Il Comune ha il compito di pubblicare l’avviso, raccogliere le domande e predisporre le graduatorie sulla base dei criteri previsti. I cittadini devono quindi verificare i requisiti richiesti, tra cui Isee, residenza e regolarità del contratto di locazione, e presentare tutta la documentazione entro i termini stabiliti. Non è possibile ottenere il beneficio senza possedere i requisiti o presentare la domanda oltre la scadenza. Ancora più esplicito il chiarimento sull’Assegno di inclusione: la concessione non dipende dal Comune, ma dall’Inps, che verifica autonomamente i requisiti reddituali, familiari e patrimoniali. Le domande vanno presentate attraverso il portale dell’Istituto oppure tramite Caf e patronati. Il Comune non può accelerare l’istruttoria, sbloccare una pratica o intervenire su un eventuale rigetto deciso dall’ente previdenziale. Lo stesso principio vale per la Carta dedicata a te. Anche in questo caso è l’Inps a individuare automaticamente i beneficiari sulla base dei requisiti stabiliti a livello nazionale e a trasmettere gli elenchi ai Comuni. L’amministrazione comunale si limita a pubblicare le liste, senza poter aggiungere o escludere nominativi. Le carte, inoltre, non vengono consegnate negli uffici comunali, ma sono distribuite attraverso gli uffici postali. Chi risulta beneficiario deve quindi recarsi alle Poste munito di un documento d’identità.

“Seguite le regole”

Il messaggio del sindaco si conclude con un invito a seguire alcune semplici regole: rivolgersi sempre all’ufficio giusto, presentare le richieste per iscritto, avere a disposizione un Isee aggiornato e tutta la documentazione necessaria, chiedere chiarimenti a chi gestisce effettivamente la pratica e, soprattutto, diffidare di chi promette scorciatoie. “Le scorciatoie sembrano più veloci, ma alla fine vi fanno solo perdere tempo e fiducia”, avverte Grammatico, ricordando che il rispetto delle procedure non rappresenta un ostacolo, ma una garanzia di trasparenza e imparzialità. “Le procedure sono uguali per tutti, ed è proprio questo che garantisce tutti”, conclude il primo cittadino.