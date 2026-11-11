La fogna d’Italia e le narrazioni superficiali

Lunedì sera la trasmissione “Lo Stato delle Cose” ha dedicato un approfondimento alla vicenda sanitaria di Matteo Messina Denaro. In particolare, la redazione guidata da Massimo Giletti si è soffermata sulla corsia preferenziale di cui il boss ha potuto usufruire per le proprie cure, a differenza di tanti pazienti che in provincia di Trapani sono stati costretti ad attendere mesi per gli esiti dei propri esami istologici. Come abbiamo scritto più volte, si tratta di una storia inaccettabile, per un territorio che vive sulla propria pelle i disagi di una sanità che funziona a singhiozzo a causa della cattiva gestione regionale e che da anni vede i suoi cittadini costretti a lunghe attese o a ripetuti (e costosi) “viaggi della speranza” verso le strutture del Nord.

La parte iniziale della puntata ha seguito una direzione condivisibile. Finchè non è entrato in scena l’anatomopatologo Roberto David, in servizio presso il polo “Giaccone” di Palermo. Palesemente in difficoltà di fronte alle domande della giornalista Roberta Pecori, il dottore David ha prima detto che “i villani sono il vero cancro della Sicilia”, per poi definire Campobello di Mazara “la fogna d’Italia”, lasciando intendere che proprio per questo sia stata scelta da Matteo Messina Denaro per trascorrervi la parte finale della propria lunga latitanza.

Ora, è chiaro che la comunità di Campobello, così come quella di Castelvetrano e il resto della provincia di Trapani abbiano avuto delle responsabilità nel favorire la latitanza del boss. Del resto, la Commissione Antimafia ha più volte definito questo territorio “lo zoccolo duro di Cosa Nostra in Sicilia”. Ma non è facendo di tutta l’erba un fascio che si debella la mafia. Nè disprezzando nella sua interezza un territorio che comunque, in questi anni, ha espresso tante voci che hanno lavorato per costruire un’alternativa alla pseudo-cultura mafiosa, pur tra mille difficoltà. Perchè se è vero che ci sono stati politici, burocrati, imprenditori e professionisti che hanno scelto di convivere con Cosa Nostra, ottenendone vantaggi economici e professionali, ci sono cittadini che hanno scelto di non essere parte di quel sistema: penso a tanti insegnanti, operatori culturali, realtà dell’associazionismo. Donne e uomini che hanno detto “no” quando era più difficile farlo, abituati a rispettare la fila, a non chiedere favori, a vivere del loro lavoro, a pagare le tasse, sentendosi addosso gli sguardi di scherno di chi li superava nelle liste di attesa ospedaliere, nelle graduatorie, nei fatturati aziendali, nei consensi elettorali.

Se l’espressione “fogna d’Italia” fosse stata utilizzata per una città del Centro-Nord dopo un attentato terroristico, per Palermo dopo l’arresto di Totò Riina o per Catania dopo l’omicidio di Pippo Fava, probabilmente Giletti si sarebbe sentito in dovere di prendere le distanze dalle parole di Roberto David, il presidente della Regione Schifani avrebbe dettato alle agenzie un comunicato carico di disappunto e il sindaco in carica avrebbe invaso tutti i canali di comunicazione chiedendo un intervento riparatore. Ma i cittadini della provincia di Trapani, evidentemente, non meritano questo tipo di attenzione. Almeno, secondo i media mainstream. Probabilmente, perchè non hanno dato l’impressione nel tempo di difendere il proprio territorio come avrebbero dovuto: dalla mafia, ma anche dalle narrazioni superficiali.