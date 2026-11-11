Cimitero di Marsala, “trascuratezza e assenza di pietà”

Una lettera protocollata e corredata da otto fotografie per segnalare le condizioni di alcune aree del cimitero comunale di Marsala. A firmarla è il cittadino Francesco Pavia, che ha indirizzato una nota alla sindaca e alla Giunta, denunciando quella che definisce una situazione di “trascuratezza, superficialità, sino a rasentare il menefreghismo”. Le fotografie allegate alla lettera sono state scattate il 5 novembre e, secondo Pavia, documenterebbero diverse criticità nella gestione degli spazi cimiteriali. Il cittadino punta il dito soprattutto contro la mancata o parziale pulizia degli ambienti, il degrado di alcune aree e situazioni che, a suo giudizio, arriverebbero a rappresentare persino “un’assenza di pietà”.

I cimiteri e la loro storia

Pavia parte da una riflessione sul significato dei luoghi cimiteriali, definiti “luoghi di pena e di passione, luoghi di commozione e di rispetto”, nei quali dovrebbe prevalere il silenzio e il rispetto per il dolore altrui. Richiamando anche l’Editto di Saint-Cloud del 1804 e il successivo trasferimento della gestione dei cimiteri alla sfera pubblica, il cittadino ricorda che la responsabilità dell’organizzazione e della cura del camposanto ricade oggi sulle Amministrazioni comunali.

Una questione che va oltre il giorno dei Defunti

La segnalazione arriva pochi giorni dopo le celebrazioni di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti, durante le quali i cittadini hanno trovato un cimitero complessivamente decoroso e caratterizzato da una buona pulizia. Un dato che va riconosciuto, ma che non cancella le criticità strutturali e le problematiche che da molti anni interessano il camposanto marsalese. Si tratta, infatti, di una questione che attraversa diverse amministrazioni comunali e che continua a richiedere interventi strutturali, manutenzione costante e una programmazione capace di andare oltre gli interventi straordinari in occasione delle ricorrenze. La lettera di Francesco Pavia riporta dunque l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni adeguate durante tutto l’anno, non soltanto nei giorni in cui il cimitero registra la maggiore affluenza di visitatori. Perché il decoro di un luogo così delicato non può essere considerato un impegno occasionale, ma una responsabilità permanente dell’ente pubblico.