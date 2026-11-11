Emergenza idrica, il sindaco Quinci incontra alcuni residenti: “Comprendo l’esasperazione”

Un incontro durato oltre un’ora quello che si è svolto nei giorni scorsi a Palazzo dei Carmelitani tra il sindaco di Mazara Salvatore Quinci e una corposa delegazione di residenti delle vie G. Marconi, E. Amari e delle strade limitrofe che da mesi sono alle prese con gravissime difficoltà nell’approvvigionamento idrico. Sono oltre 150 le famiglie che vivono quotidianamente una situazione ormai insostenibile con l’acqua che arriva nelle abitazioni soltanto per brevi intervalli durante le ore notturne e un servizio sostitutivo tramite autobotte che non sempre riesce a soddisfare le necessità. Disagi che diventano ancora più drammatici per anziani, persone con disabilità, ammalati e nuclei familiari impossibilitati ad accedere agevolmente alle proprie cisterne.

Dopo diversi confronti con gli uffici comunali e tanta attesa, i residenti hanno chiesto di incontrare personalmente il primo cittadino che li ha ricevuti insieme al dirigente del settore Lavori Pubblici ing. Licari e al responsabile del servizio idrico ing. Passalacqua. «Voglio innanzitutto ringraziare questi cittadini per la grande compostezza, l’educazione e il rispetto con cui hanno rappresentato le loro difficoltà, nonostante una situazione che comprendo essere esasperante. Hanno tutte le ragioni per chiedere risposte e soluzioni perché vivere senza acqua è inaccettabile e nessuno può pretendere che una famiglia si abitui a un disagio simile. Sono vicino a ciascuno di loro sia umanamente che come sindaco e sento tutta la responsabilità di questa situazione», ha dichiarato Quinci.

Nel corso dell’incontro il sindaco Quinci ha affrontato anche la condizione generale della rete idrica cittadina, un’infrastruttura vetusta caratterizzata da sistemi ancora prevalentemente manuali e da criticità strutturali che richiederebbero investimenti per diversi milioni di euro. Risorse di cui il Comune attualmente non dispone vista l’assenza di specifiche linee di finanziamento esterne. Una difficoltà aggravata dalla mancata riscossione delle utenze comunali che limita ulteriormente la capacità dell’Ente di programmare interventi strutturali alimentando così un circolo vizioso tra carenza dei servizi e difficoltà nella riscossione. Nonostante queste condizioni, l’Amministrazione e gli uffici comunali continuano quotidianamente a lavorare per fronteggiare le emergenze e garantire il servizio, anche attraverso il recente acquisto di una nuova autobotte.

Il sindaco Quinci ha voluto assumere precisi impegni davanti ai residenti e nell’immediato sarà intensificato il monitoraggio per poter migliorare l’efficienza del servizio di distribuzione tramite autobotte e parallelamente, verranno approfondite, con gli uffici tecnici, le cause che impediscono il regolare approvvigionamento idrico nel quartiere così da individuare gli interventi necessari per ripristinare, almeno parzialmente, la normalità nel più breve tempo possibile. «Non voglio che questo incontro rimanga soltanto un momento di ascolto. Conosco le difficoltà, conosco i limiti economici e strutturali del nostro Comune, ma questo non può diventare un alibi per restare fermi. Gli uffici lavorano ogni giorno per affrontare problemi complessi e stratificati negli anni. Non prometto miracoli ma posso sicuramente garantire impegno, presenza e risposte concrete. Queste famiglie non devono sentirsi abbandonate», ha aggiunto il primo cittadino. A conferma dell’impegno assunto Quinci ha già fissato un nuovo incontro con i residenti tra pochi giorni durante il quale saranno illustrati gli esiti delle prime verifiche tecniche, gli interventi individuati e il relativo cronoprogramma.In merito al servizio autobotte e idrico, al seguente link https://www.comune.mazaradelvallo.tp.it/it/page/informazioni-importanti-acqua è possibile consultare i numeri utili e le giornate previste per la richiesta del servizio autobotte, che è possibile prenotare anche attraverso una specifica piattaforma online.