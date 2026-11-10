Di Girolamo: “Il caso Messina Denaro oscura il vero problema: la sanità siciliana è allo sfascio”

L’ex sindaco di Marsala interviene sulla trasmissione di Massimo Giletti dedicata al presunto trattamento di favore riservato al boss mafioso per l’intervento al colon: “Il problema sono le liste d’attesa, gli sprechi e la politica clientelare”.

Il caso dell’intervento chirurgico al colon di Matteo Messina Denaro continua a far discutere. Sulla vicenda interviene l’ex sindaco e medico Alberto Di Girolamo, che critica l’impostazione della trasmissione di Massimo Giletti, dedicata al presunto trattamento di favore ricevuto dal boss mafioso, e invita a spostare l’attenzione sulle criticità strutturali della sanità siciliana. “Ieri ho seguito la trasmissione di Massimo Giletti, per il trattamento di favore che, secondo lui, avrebbe ricevuto Matteo Messina Denaro per l’intervento al colon. Secondo me, una brutta trasmissione, solo scandalistica, mettendo in secondo piano e oscurando il vero problema, che è quello del cattivo funzionamento della sanità siciliana, oltre ogni immaginazione”.

Tutti problemi della sanità siciliana

Di Girolamo elenca le principali emergenze: “Le lunghe liste d’attesa, la fuga dei pazienti, la mancanza di centri di eccellenza, ospedali organizzati come nella prima metà del Novecento, la mancanza di posti letto, con il paradosso di pochi medici e infermieri in alcuni reparti e sprechi in altri”. Nel suo intervento cita anche la situazione dell’Asp di Trapani, commissariata di nuovo da oltre un anno, dopo i diversi precedenti spesso anche giudizialmente infelici: “A Palermo non si mettono d’accordo a quale partito o uomo politico di maggioranza dovrebbe rispondere il nuovo direttore generale”. E aggiunge un riferimento alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto negli ultimi anni alcuni vertici della sanità: “Negli ultimi 6-7 anni, alcuni oltretutto sono stati condannati e altri sono indagati e potremmo continuare”.

“I medici che hanno curato il boss? Non so se lo conoscevano ma sono stati lineari”

Entrando nel merito del caso Messina Denaro, Di Girolamo precisa: “Io non so se i due medici coinvolti sapessero chi fosse il paziente, ma dal punto di vista medico mi sembra che abbiano avuto un comportamento lineare”. Secondo la sua ricostruzione, l’endoscopista, durante una prestazione in libera professione, avrebbe individuato un tumore al colon verosimilmente invasivo e forse anche parzialmente occlusivo, chiedendo quindi al chirurgo ritenuto più competente per quella patologia un ricovero per un intervento urgente.

Sanità privata e disuguaglianze

L’ex sindaco introduce anche il tema della sanità privata e delle disuguaglianze nell’accesso alle cure: “Se il paziente fosse andato in Lombardia, in alcuni ospedali gli avrebbero detto: va operato urgentemente, ma nel pubblico o in una clinica convenzionata deve aspettare qualche mese; se paga 20/30 mila euro, verrà ricoverato e operato subito. Se Giletti facesse qualche inchiesta su questo non sarebbe male”. Di Girolamo contesta inoltre che il ritardo nella consegna dei referti istologici, che definisce un fatto gravissimo e conseguenza dello sfascio organizzativo della sanità siciliana, possa essere contrapposto all’iter medico seguito per il paziente. “Oggi succederebbe lo stesso con qualsiasi paziente”, sostiene, evidenziando come chi riesce ad accedere rapidamente agli esami possa ottenere una diagnosi tempestiva e un ricovero urgente, mentre chi deve attendere mesi per una colonscopia rischia di arrivare alle cure in notevole ritardo. “Purtroppo oggi vale un po’ per tutte le specializzazioni: chi ha soldi può fare accertamenti diagnostici abbastanza veloci e curarsi presto, senza raccomandazioni, anche perché sono previsti i ricoveri urgenti; chi non ha soldi aspetta il turno della lista d’attesa per la diagnosi e viene curato in notevole ritardo. Questa è l’amara realtà che non si vuol risolvere”. La conclusione è un attacco alle responsabilità politiche, regionali e nazionali: “Ci vorrebbero più finanziamenti, che il governo nazionale non sta mettendo, e una miglior organizzazione che il governo regionale non sta facendo. Oltre, naturalmente, a eliminare la politica clientelare dalla sanità, che è un cancro invasivo e pervasivo e che nessuno sta cercando di risolvere”.