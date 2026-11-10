Spento l’incendio sul monte Inici. Il sindaco di Castellammare: “Ora serve un piano di intervento”

È stato completamente domato l’ampio incendio divampato nella notte a Castellammare del Golfo, sul versante del Monte Inici (in contrada Bocca della Carrubba). Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, avevano costretto dodici famiglie all’evacuazione, ma la situazione è rientrata: gli abitanti sono tornati nelle proprie case già da alcune ore e domani le scuole riapriranno regolarmente.

Mentre proseguono i lavori di bonifica e messa in sicurezza, cresce l’allarme per il rischio idrogeologico. Il sindaco Giuseppe Fausto ha lanciato un accorato appello alla Regione Siciliana e all’Autorità di Bacino per richiedere un piano d’intervento urgente. La perdita della vegetazione rende infatti il terreno fragile: il timore è che le precipitazioni invernali possano innescare frane e smottamenti verso valle, in un’area già segnata da una tragica alluvione negli anni Settanta.