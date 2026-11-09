Tutelare i lavoratori Formula Ambiente, a Marsala vertice in Comune

La rivoluzione del servizio di gestione della raccolta dei rifiuti a Marsala continua così come la salvaguardia dei lavoratori. Un nuovo step si terrà domani. “Garantire la massima continuità lavorativa e le necessarie tutele a salvaguardia degli operatori di Formula Ambiente che assicurano quotidianamente un servizio essenziale per la comunità”. Verterà su questo argomento la riunione fissata dalla sindaca Andreana Patti per domani, 10 novembre, a Palazzo Municipale di Marsala alle ore 12. Prosegue, quindi, il percorso di ascolto e approfondimento sulla situazione occupazionale del personale assunto a tempo determinato dalla società Formula Ambiente, anche in vista delle prossime procedure di gara. Alla riunione sono stati invitati i Vertici della Società che gestisce il servizio di raccolta differenziata a Marsala, il Presidente della SRR Trapani Nord e le Organizzazioni sindacali di categoria. La Uil peraltro, nei giorni scorsi, aveva chiesto più attenzione per la stabilizzazione dei lavoratori dell’azienda.