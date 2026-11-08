Aggredito medico al Pronto Soccorso di Marsala, l’Asp: “Episodio inaccettabile”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani esprime solidarietà al medico aggredito mentre era in servizio al Pronto Soccorso dell’ospedale di Marsala e ribadisce l’impegno a garantire maggiore sicurezza agli operatori sanitari. A intervenire è la Commissario straordinario dell’Asp, Sabrina Pulvirenti, che condanna con fermezza quanto accaduto, definendo l’aggressione un fatto grave e inaccettabile. “Un atto di violenza perpetrato ai danni di chi opera in prima linea per garantire il diritto fondamentale alla salute colpisce non soltanto il singolo medico, ma l’intero servizio sanitario e, soprattutto, offende la comunità civile”.

Pulvirenti richiama inoltre le condizioni in cui lavorano quotidianamente medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici, impegnati senza interruzione, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, spesso in contesti complessi e caratterizzati da un’elevata tensione emotiva e operativa. “La dedizione, il sacrificio, l’elevatissima professionalità e l’umanità dei nostri operatori non possono e non devono diventare l’obiettivo di rabbia o sopraffazione”. Sulla vicenda interviene anche il direttore del Pronto Soccorso di Marsala, Sergio Sammartano, che si unisce alla solidarietà nei confronti del collega e richiama l’attenzione sulla necessità di tutelare chi lavora quotidianamente nell’emergenza sanitaria.

L’Asp sottolinea che la sicurezza del personale costituisce una priorità e ricorda di avere già fornito, da diversi mesi, agli operatori dei Pronto Soccorso dispositivi di allerta per fronteggiare eventuali situazioni di pericolo. L’Azienda assicura che proseguirà le iniziative di prevenzione e protezione, sollecitando ogni misura utile a garantire l’incolumità dei lavoratori della sanità. Nel concludere, l’amministrazione aziendale rivolge al medico aggredito gli auguri di una rapida e completa guarigione, ribadendo il pieno sostegno a tutto il personale sanitario.

L’Anaao Assomed esprime la più ferma condanna e la totale solidarietà e vicinanza al collega medico in servizio presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, vittima dell’ennesimo ed inaccettabile episodio di aggressione durante lo svolgimento del proprio dovere: “Non è tollerabile che le strutture di emergenza-urgenza continuino a trasformarsi in veri e propri contesti a rischio per l’incolumità fisica di chi lavora ogni giorno in prima linea, affrontando turni stremanti e carenze organiche cronicizzate per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Chi cura i cittadini non può lavorare con la paura di essere aggredito verbalmente o fisicamente. I tempi di attesa nei Pronto Soccorso sono il risultato diretto di un sistema sanitario messo a dura prova dalla scarsità di risorse e personale, responsabilità che non possono in alcun modo ricadere sui sanitari in servizio”. L’Anaao Assomed rivolge un accorato appello a tutte le Istituzioni, dalla Prefettura all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e a tutte le Forze dell’Ordine affinché vengano messe in atto e potenziate tempestivamente tutte le misure di sicurezza necessarie a tutela degli operatori sanitari nei presidi ospedalieri del territorio. Il sindacato ribadisce l’impegno a proseguire la propria battaglia in ogni sede affinché la protezione dei medici sia garantita concretamente onde evitare in maniera definitiva che simili episodi che oltraggiano la figura del medico e della persona che ne ricopre il ruolo non debbano più ripetersi.