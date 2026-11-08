Topi alla scuola di Paceco, il sindaco: “Solo un topo, tutto risolto con l’Asp”

Dopo l’intervento del consigliere comunale di opposizione Salvatore Ricciardi, che aveva sollevato la questione della presenza di roditori all’interno della scuola primaria Giovanni XXIII di Paceco, interviene il sindaco Aldo Grammatico per fare chiarezza sull’accaduto e ricostruire gli interventi effettuati. Il primo avvistamento risale a mercoledì 4 novembre, quando, al termine delle lezioni, un singolo topo è stato individuato all’interno del plesso scolastico, nei pressi dell’androne, mentre si dirigeva verso la classe I C. L’animale è stato prontamente eliminato dai collaboratori scolastici. Già il giorno successivo è intervenuta la ditta AFRAM, incaricata dal Comune del servizio di derattizzazione nelle scuole. Il controllo ha interessato tutti gli ambienti, dalle aule alla palestra, dai bagni ai magazzini fino al cortile. “Nessun altro topo trovato, nessuna esca consumata in modo anomalo”, precisa il sindaco.

Venerdì mattina Grammatico, insieme alla dirigente scolastica e all’assessore Barbara, ha accolto personalmente bambini e famiglie davanti all’ingresso della scuola per fornire rassicurazioni. Successivamente, su richiesta dello stesso primo cittadino, è intervenuta anche l’Asp di Trapani. Alle 10.30 due funzionari del Dipartimento di Prevenzione hanno effettuato un ulteriore sopralluogo, insieme ai rappresentanti del Comune e della scuola. Al termine delle verifiche, non essendo stata riscontrata ulteriore presenza di roditori, i funzionari dell’Asp hanno autorizzato la ripresa delle normali attività didattiche e il rientro della classe nella propria aula. Per maggiore tranquillità, tuttavia, e d’intesa con la dirigente scolastica, gli alunni della I C torneranno nel loro ambiente lunedì. Nei giorni precedenti erano stati temporaneamente trasferiti in un altro locale.

Grammatico chiarisce inoltre che l’Asp non ha richiesto interventi all’esterno dell’edificio. Sono invece in corso le operazioni per risolvere alcune criticità segnalate dalla ditta AFRAM, in particolare la chiusura di punti di accesso interni che potrebbero favorire l’ingresso dei roditori. Il primo intervento è stato avviato già venerdì da un operaio comunale e proseguirà nei prossimi giorni. Il sindaco fa sapere di avere trasmesso all’Asp tutta la documentazione relativa alla vicenda e di avere richiesto la relazione conclusiva del sopralluogo. “La serenità delle nostre famiglie si costruisce così: con la presenza, con i controlli sul posto e con gli atti. Non con la paura“, conclude, ringraziando la dirigente scolastica, il personale, l’Asp e il Servizio SIAV per la tempestività degli interventi.