Fusione Trapani-Erice: il comitato prepara una lista per le Amministrative 2027

La possibile unificazione tra Trapani ed Erice comincia a farsi spazio nel confronto politico e amministrativo del territorio, ma con una scelta precisa: parlarne adesso, lontano dalla campagna elettorale, per evitare che un progetto di così ampia portata venga ridotto a uno slogan da spendere in vista delle urne.

È questo uno degli elementi emersi dall’incontro “Trapani ed Erice: unire le forze, migliorare i servizi”, che si è svolto sabato 7 novembre all’Auditorium “Il Leccio”, a Casa Santa. Un appuntamento dedicato alle prospettive di una gestione amministrativa comune, ai vantaggi di una possibile fusione e alle ricadute sui servizi destinati ai cittadini. Il confronto ha affrontato questioni concrete: sanità, organizzazione amministrativa, quadro giuridico, gestione delle reti idriche e fognarie. Tra i relatori Orazio Mistretta, Giacomo D’Ali, Paolo Buffa, Giuseppe Petrona, Riccardo Fileccia, Giuseppe Laudicina e Francesco Gruppuso. A moderare i lavori Nicola Baldarotta.

Sul piano istituzionale, da registrare la presenza dell’unico deputato regionale intervenuto, l’onorevole Giuseppe Bica, insieme ad alcuni consiglieri comunali di opposizione della città di Trapani. Da remoto ha partecipato Antonello Barbieri, presidente della FCCN (Fusioni Comuni Coordinamento Nazionale), realtà che coordina e sostiene in Italia i comitati e i percorsi finalizzati alla fusione dei Comuni.

Un confronto interessante, che ha consentito di approfondire anche le esperienze e le prospettive legate ai processi di aggregazione amministrativa. Il tema, infatti, non riguarda soltanto una possibile modifica dei confini istituzionali, ma investe direttamente la capacità di programmare il futuro del territorio, razionalizzare le risorse e rendere più efficienti i servizi. Ma è soprattutto sul versante politico che dall’incontro è arrivata un’indicazione destinata ad avere un peso nei prossimi mesi. Il comitato promotore ha ribadito la propria intenzione di presentare una lista alle prossime elezioni amministrative di Erice. Una lista che sarà a sostegno del candidato sindaco disposto a inserire esplicitamente nel proprio programma elettorale il progetto di unificazione tra i due Comuni.

Una scelta che chiarisce la volontà del comitato di non rimanere un semplice soggetto di sensibilizzazione, ma di partecipare direttamente al percorso politico e amministrativo ericino, facendo della fusione uno dei punti qualificanti della prossima competizione elettorale. La condizione posta è dunque precisa: il progetto dovrà diventare un impegno programmatico del futuro candidato sindaco, non una generica dichiarazione di disponibilità. Resta naturalmente da costruire un percorso complesso, che richiederà approfondimenti tecnici, valutazioni giuridiche, confronto con le istituzioni e soprattutto il coinvolgimento delle due cittadinanze. La fusione, peraltro, non potrà prescindere dalla volontà popolare e dalla capacità di dimostrare quali vantaggi concreti potrebbe produrre per Trapani ed Erice.

Il dato politico, intanto, è che il confronto è cominciato prima della campagna elettorale. E il comitato sembra intenzionato a trasformare una proposta di riorganizzazione territoriale in una precisa condizione per chi ambisce a governare Erice. La partita, dunque, è aperta. E questa volta il tema della fusione non sembra destinato a rimanere soltanto sullo sfondo del dibattito politico.