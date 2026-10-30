Uil chiede la stabilizzazione dei precari di Formula Ambiente a Marsala: “Basta incertezza”

La Uiltrasporti Trapani, in merito ai lavoratori storici a tempo determinato impiegati al cantiere di Marsala di Formula Ambiente, chiede risposte immediate ed evitando strumentalizzazioni politiche sul futuro delle maestranze. Con una nota ufficiale inoltrata ieri, il sindacato ha rinnovato all’azienda la richiesta di trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro, evidenziando gli anni di servizio resi, la costante reiterazione dei contratti e le esigenze oramai consolidate del cantiere cittadino. A intervenire congiuntamente sulla vicenda sono i componenti della segreteria della Uiltrasporti Trapani, Antonino Labruzzo, Giorgio Macaddino e Giuseppe Tumbarello: “Non è più accettabile – affermano – che lavoratori che garantiscono quotidianamente un servizio essenziale per la città continuino a vivere nell’incertezza occupazionale, soprattutto in una fase in cui non risultano ancora formalizzati i tempi della gara ponte e della successiva gara settennale. Ci rivolgiamo direttamente alla sindaca Andreana Patti, chiedendole di farsi parte attiva nei confronti di Formula Ambiente e della Srr Trapani Nord e di aprire un confronto urgente con le organizzazioni sindacali per individuare soluzioni concrete a tutela della continuità lavorativa”. Nei giorni scorsi però, in una nostra intervista, l’assessore Daniele Nuccio aveva affermato che per il comune lilybetano si era scongiurato lo stesso problema che invece accade a Trapani, con il rischio di posti di lavoro per gli operatori ecologici della stessa azienda.

I dirigenti sindacali pongono, inoltre, l’accento sul tema della premialità economica riconosciuta al personale, chiedendone la piena salvaguardia nel nuovo bando di gara: “Alla Sindaca rivolgiamo un’ulteriore e fondamentale richiesta: garantire, nella nuova gara d’appalto, il mantenimento della premialità economica riconosciuta ai lavoratori, individuando le modalità amministrative e contrattuali ritenute più opportune. È una questione tutt’altro che secondaria, soprattutto considerando che, prima della conclusione del precedente mandato amministrativo, il sindaco di quel tempo, attraverso un proprio assessore, aveva prospettato la possibilità di eliminare tale indennità, generando forte e comprensibile preoccupazione tra i dipendenti”.

La segreteria della Uiltrasporti Trapani conclude affermando che: “Auspichiamo fortemente che il tema venga affrontato senza alcuna strumentalizzazione politica e senza alimentare ulteriori ansie tra le maestranze. È pur vero che Formula Ambiente è un’azienda privata e che il rapporto di lavoro intercorre direttamente con essa, ma il Comune è l’Ente committente di un servizio pubblico svolto sul proprio territorio: per questo non può rimanere estraneo alle legittime aspettative di chi quotidianamente lo garantisce. I lavoratori non hanno bisogno di polemiche, ma di certezze. La stabilizzazione e la salvaguardia della premialità devono diventare obiettivi concreti e prioritari del confronto istituzionale e sindacale”.