Nuova Pallacanestro Marsala, vittoria di carattere contro Giarre: 80-69

La Nuova Pallacanestro Marsala conquista una preziosa vittoria al PalaMedipower, superando il Basket Giarre per 80-69 al termine di una gara combattuta, intensa e ricca di emozioni. Un successo che conferma i progressi della formazione marsalese, sempre più consapevole delle proprie potenzialità e protagonista di un percorso di crescita che lascia intravedere prospettive importanti.

L’incontro è stato caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte, soprattutto nella prima metà. Marsala parte con determinazione e chiude il primo quarto avanti 22-19, trascinata da un ispirato Mirko Vagnuzzi. Giarre reagisce nella seconda frazione, sfruttando le giocate di Mamadou Diarrah Dialah Camara e Nicolò Cerri, andando all’intervallo lungo in vantaggio 40-37.

È nella ripresa che emerge il carattere della formazione marsalese. Maggiore intensità difensiva, lucidità nelle scelte offensive e un gioco collettivo sempre più efficace permettono ai padroni di casa di cambiare marcia. Il terzo quarto, vinto 24-13, rappresenta la svolta: un parziale di 9-0 indirizza la sfida.

Nell’ultima frazione Giarre prova a rientrare, ma Marsala dimostra maturità, gestisce i momenti delicati e chiude con autorità sull’80-69.

Sugli scudi Mirko Vagnuzzi, miglior realizzatore con 25 punti, ben supportato dai 17 di Sanounou Dabo e dai 13 di Salvatore Linares. Per Giarre si distinguono Cerri con 18 punti e Dialah Camara con 17.

Al di là del risultato, convince soprattutto la crescita del gruppo: una squadra che migliora partita dopo partita, acquisisce identità, trova nuovi equilibri e dimostra di possedere qualità tecniche e caratteriali importanti. Il lavoro settimanale comincia a dare frutti evidenti. La strada è ancora lunga, ma questa Nuova Pallacanestro Marsala ha tutte le carte in regola per guardare al futuro con entusiasmo e ambizione.