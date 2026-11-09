Aglio rosso di Nubia verso l’IGP, il 12 novembre riunione decisiva a Trapani

L’iter per il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dell’aglio rosso di Nubia entra in una delle sue fasi più importanti. È stata, infatti, convocata ufficialmente la riunione di pubblico accertamento, tappa formale e fondamentale nel percorso di valorizzazione e salvaguardia di uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura e dell’identità gastronomica del territorio trapanese. L’incontro si svolgerà giovedì 12 novembre, con inizio alle ore 17,30, nella sala del consiglio provinciale in piazza Vittorio Veneto, 2 a Trapani, Nell’ambito della procedura promossa dal Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Aglio Rosso di Nubia, con il patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani e il sostegno al progetto da parte degli altri enti istituzionali competenti.

Durante l’incontro sarà presentata ed esaminata nel dettaglio la documentazione tecnica e la proposta di disciplinare per l’attribuzione del marchio IGP. Il riconoscimento europeo consentirà di certificare la qualità, il legame inscindibile con la terra d’origine e la reputazione commerciale di questa coltura tradizionale, contrastando al contempo fenomeni di contraffazione o uso improprio della denominazione. «Un appuntamento che rappresenta un momento partecipativo cruciale per l’intera comunità economica e rurale – spiega il presidente del Consorzio Massimo Piacentino – per questo invitiamo a prendere parte ai lavori tutti gli operatori della filiera agricola e commerciale, i produttori, i rappresentanti di categoria, i soggetti istituzionali e l’intera cittadinanza interessata al futuro e allo sviluppo del comparto».