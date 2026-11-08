Il Marsala Futsal si riprende la vittoria in casa contro l’Acri per 8 a 0

Dal Palasancarlo arriva una risposta forte: il Marsala Futsal supera il Città di Acri 8 a 0 nella 6ª giornata di Campionato A2 Girone D. una prestazione intensa, fatta di carattere e tanta voglia di reagire dopo la dura sconfitta di Mascalucia e una settimana a dir poco complessa. Mister Leandro D’Alessandro, a cui la società ha affidato ad interim la panchina azzurra, conquista una grande vittoria davanti al pubblico lilybetano. Giornata speciale anche per Gabriele Nianco al suo esordio in A2. Tre punti preziosi in vista anche del prossimo big match contro Regalbuto, squadra che il Marsala conosce bene e che al momento guida la classifica con 16 punti, seguita proprio dagli azzurri a 12 punti, +1 dall’Adrano.

primo tempo_ Buon avvio per entrambe le formazioni, l’Acri lavora sulle ripartenze, il Marsala non si fa mai cogliere impreparato ed inizia ad alzare l’offensiva a soli 3 minuti dall’inizio della gara con un ottimo Bavaresco che fa da collante. Il Marsala rilega l’Acri nella sua metà campo con i pressing della coppia De Bartoli-Patti. Solo due tiri per parte in questa fase di gioco: fino all’8’ il risultato è fisso sullo 0 a 0. Gara maschia e molto fisica che si sblocca al 9’ con un pallone rubato da capitan Patti per Zullo che sigla l’1 a 0. Pochi secondi dopo, il flemmatico Giubilei trova Patti sulla fascia che mette dentro un gran goal. Una gara matura quella di Alessandro Patti che prende per mano i suoi nel momento più difficile della stagione. Un minuto dopo il Marsala riparte con Zullo che serve Giubilei e fulmineo segna il 3 a 0. L’Acri dal suo canto, cerca di sfruttare ogni sbavatura dei padroni di casa che di contro concedono pochissimo agli ospiti. Al 5’ De Bartoli batte l’avversario puntando alla porta e solo dopo che il pallone carambola il furetto lilybetano la mette dentro. E’ 4 a 0. I calabresi però non si arrendono, sfoderano un gioco meno tecnico ma più ruvido, sapendo di giocare in un parquet molto ostico.

secondo tempo_ Il ritorno in campo vede un Marsala Futsal molto sicuro di sè, lascia l’Acri giocare alto sapendo di poterlo gestire. Gli azzurri guidati da Mister D’Alessandro sono ordinati, puntuali, veloci, hanno testa e cuore. Al 3’ Chilelli di tacco vede Caropi in avanti e una leggerezza della difesa avversaria permette al laterale argentino di siglare il 5 a 0. L’Acri non molla, questo gli fa onore. Il Marsala invece ha diverse occasioni per il 6 a 0, quel temuto risultato da dimenticare rimediato a Mascalucia, risultato che cambia quando gli ospiti sfoderano il power play e al 14’ De Bartoli segna a porta vuota. Il 7 a 0 potrebbe bastare ma gli azzurri sono scatenati e da un calcio d’angolo battuto da Giubilei, lo stop di petto di Zullo fa centro al 18’ quasi da metà campo; all’ultimo minuto De Bartoli si prende il pallone e tutto solo corre verso la porta acrese segnando l’ottavo goal di giornata nonostante il portiere avesse intuito il tiro.