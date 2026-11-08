“Rosario Livatino” in Rai il 9 novembre: nel cast con Placido il marsalese Leonardo Maltese

La storia del giudice Rosario Livatino arriva in prima serata su Rai 1. La miniserie in quattro episodi “Livatino. Il giudice e i suoi assassini”, diretta da Michele Placido e prodotta da Rai Fiction, andrà in onda lunedì 9 novembre dopo le 21.30. Una produzione che porta anche un po’ di Marsala sul piccolo schermo grazie alla presenza dell’attore Leonardo Maltese. A interpretare il magistrato agrigentino sarà Giuseppe De Domenico. Maltese, già apprezzato dal pubblico televisivo per il ruolo di Giacomo Leopardi nella fiction Rai, figura tra i protagonisti del cast insieme a Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido.

La serie ripercorre la vicenda umana e professionale di Livatino, il giovane giudice che negli anni Ottanta contrastò Cosa nostra e la Stidda colpendo patrimoni, interessi economici e radicamento delle organizzazioni criminali. Il racconto si sviluppa fino al 21 settembre 1990, giorno in cui il magistrato venne assassinato lungo la statale 640. Il regista Michele Placido ha scelto il titolo “Il giudice e i suoi assassini” per sottolineare la volontà di raccontare non soltanto la figura del magistrato, proclamato beato dalla Chiesa cattolica, ma anche il contesto criminale contro cui combatté. Livatino fu infatti tra i primi magistrati a utilizzare con determinazione strumenti come il sequestro dei beni e il contrasto ai patrimoni mafiosi. A interpretare il magistrato agrigentino sarà Giuseppe De Domenico. Maltese, già apprezzato dal pubblico televisivo per il ruolo di Giacomo Leopardi nella fiction Rai, figura tra i protagonisti del cast insieme a Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido.

La serie ripercorre la vicenda umana e professionale di Livatino, il giovane giudice che negli anni Ottanta contrastò Cosa nostra e la Stidda colpendo patrimoni, interessi economici e radicamento delle organizzazioni criminali. Il racconto si sviluppa fino al 21 settembre 1990, giorno in cui il magistrato venne assassinato lungo la statale 640. Il regista Michele Placido ha scelto il titolo “Il giudice e i suoi assassini” per sottolineare la volontà di raccontare non soltanto la figura del magistrato, proclamato beato dalla Chiesa cattolica, ma anche il contesto criminale contro cui combatté. Livatino fu infatti tra i primi magistrati a utilizzare con determinazione strumenti come il sequestro dei beni e il contrasto ai patrimoni mafiosi. La fiction si propone così di riportare all’attenzione del grande pubblico il coraggio, la fede e l’impegno per la giustizia di una figura simbolo della lotta alla mafia, con una presenza marsalese nel cast.