SRR Trapani Sud a Ecomondo 2026: Petrosino guarda alle nuove tecnologie

La SRR Trapani Sud ha partecipato a Ecomondo 2026, la manifestazione internazionale dedicata alla green e circular economy, in programma dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Rimini. A rappresentare la società è stato il presidente Giacomo Anastasi, sindaco di Petrosino, accompagnato dall’ingegnere Saverio Di Blasi della struttura tecnica della SRR. La partecipazione a Ecomondo rappresenta un’importante occasione di confronto con istituzioni, operatori del settore, imprese e mondo della ricerca, in un contesto internazionale nel quale vengono presentate le più recenti innovazioni tecnologiche e organizzative nel campo della gestione dei rifiuti, del recupero delle risorse e della sostenibilità ambientale.

Per la SRR Trapani Sud, essere presente a un appuntamento di questa rilevanza significa seguire da vicino l’evoluzione del settore, conoscere nuove tecnologie, approfondire modelli gestionali ed esperienze maturate in altri territori e individuare possibili opportunità di sviluppo per il sistema locale. “La gestione dei rifiuti è un settore in continua evoluzione, nel quale innovazione, sostenibilità ed efficienza devono procedere insieme. Il confronto con le esperienze nazionali e internazionali è fondamentale per comprendere le trasformazioni in atto e cogliere le opportunità che possono tradursi in un miglioramento concreto dei servizi nei nostri territori”, dichiara il presidente della SRR Trapani Sud, Giacomo Anastasi. “La SRR deve guardare a queste esperienze con attenzione, consapevole delle sfide che abbiamo davanti e della necessità di costruire un sistema sempre più moderno, efficiente e orientato all’economia circolare”. La presenza a Ecomondo si inserisce nell’impegno della SRR Trapani Sud a rafforzare le proprie competenze e a seguire da vicino le innovazioni che interessano un comparto strategico per la qualità ambientale, lo sviluppo sostenibile e il futuro delle comunità.