Topi nella scuola elementare di Paceco, “Intervengano Comune e Asp”

La presenza di roditori all’interno della prima classe della scuola elementare “Giovanni XXIII” di Paceco ha fatto scattare la protesta del consigliere comunale Salvatore Ricciardi, che chiede interventi urgenti e una bonifica estesa all’intero edificio scolastico e alle aree circostanti. A segnalare l’accaduto sono state alcune famiglie degli alunni, preoccupate per le condizioni igienico-sanitarie della scuola e per le modalità con cui si intenderebbe affrontare l’emergenza. Secondo quanto riferito dal consigliere, la dirigente scolastica Patrizia Giurleo avrebbe manifestato l’intenzione di limitare la disinfestazione e la derattizzazione alla sola aula interessata dall’avvistamento, senza estendere il trattamento agli altri locali. Una scelta contestata da Ricciardi, secondo il quale un intervento circoscritto non sarebbe sufficiente a garantire la sicurezza dell’intero plesso. “Un topo non resta chiuso in una stanza ad aspettare la ditta. I roditori si muovono lungo i corridoi, i bagni, le intercapedini e i condotti dell’intera struttura”, afferma il consigliere, chiedendo trasparenza e garanzie per le famiglie.

La diffida alla dirigente scolastica

Ricciardi ha inviato un formale atto di diffida e messa in mora alla dirigente scolastica, trasmettendolo per conoscenza anche al sindaco di Paceco e all’Asp di Trapani. Nell’atto contesta la presunta parzialità dell’intervento programmato e chiede che la ripresa delle attività didattiche sia subordinata al rilascio di un certificato di avvenuta sanificazione e di idoneità igienico-sanitaria esteso a tutti i locali della scuola. Il consigliere ha inoltre coinvolto il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asp di Trapani, sollecitando un’ispezione tecnica urgente per individuare i possibili punti di accesso dei roditori.

La richiesta al Comune: bonificare anche l’esterno

La questione, secondo Ricciardi, non riguarda soltanto gli ambienti interni dell’istituto. Il consigliere chiama in causa anche l’amministrazione comunale, chiedendo all’assessore all’Ecologia e Ambiente Gallo di intervenire sul degrado presente nell’area antistante l’ingresso della scuola. Secondo la sua ricostruzione, le condizioni dell’area esterna potrebbero favorire la presenza e la proliferazione dei roditori. Da qui la richiesta di una pulizia immediata e di una derattizzazione urgente dell’intera zona perimetrale e delle strade circostanti. “Sulla salute dei minori non si fanno sconti e non si accettano rimpalli di competenze. Se la scuola e il Comune intendono muoversi con il minimo sindacale, troveranno la mia totale opposizione istituzionale”, conclude Ricciardi, assicurando che continuerà a seguire la vicenda fino a quando non saranno fornite garanzie sulle condizioni igienico-sanitarie dell’intero plesso.