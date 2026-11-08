Oltre la solitudine e il disagio giovanile: a Trapani e Alcamo percorso diocesano

Gli Uffici diocesani per la Pastorale Giovanile e della Pastorale delle Vocazioni della Diocesi di Trapani insieme ad Ago Formazione lanciano un percorso formativo interamente dedicato al valore della cura educativa e della conduzione dei gruppi. L’iniziativa, dal titolo “L’architettura delle relazioni. Pedagogia, conduzione e cura dei legami nei contesti di gruppo”, si rivolge a educatori, animatori, catechisti e insegnanti. L’obiettivo è offrire strumenti concreti in ambito pedagogico per trasformare le comunità in spazi di accoglienza, capaci di promuovere relazioni sane e costruttive. A guidare i lavori saranno Anna Desanso, formatrice esperta in metodi attivi, sociologa e docente di IRC, e Manuel Carboni, formatore e animatore da palco dell’associazione AGO Formazione. Per favorire la massima partecipazione su tutto il territorio della diocesi, l’appuntamento si terrà in due distinte giornate e sedi:

Sabato 14 novembre 2026 , dalle 16:30 alle 19:30 , presso l’ Oratorio Salesiano di Trapani (Via Giovanni Battista Fardella, 28);

, dalle , presso l’ (Via Giovanni Battista Fardella, 28); Domenica 15 novembre 2026, dalle 16:30 alle 19:30, presso l’Oratorio Salesiano di Alcamo (Via Erice, 20).

L’evento, realizzato con il sostegno della Regione Siciliana e dell’8xMille alla Chiesa Cattolica, prevede la partecipazione gratuita. La registrazione è obbligatoria entro venerdì 13 novembre 2026 compilando il modulo online al link oratoriodigitale.it/momento-formativo o inquadrando il QR Code presente nella locandina allegata.