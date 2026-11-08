A Mestrino l’Handball Erice vince senza soffrire

Inizia nel miglior modo la settimana “di fuoco” della AC Life Style Handball Erice. Il successo ottenuto ieri a Mestrino la proietta in maniera ideale verso l’anticipo casalingo di campionato contro Leno, fissato per mercoledì prossimo 11 novembre (ore 17). In vista, anche, dei due confronti del Round 3 di EHF (entrambi al Pala “Cardella”), in calendario per sabato 14 (ore 21) e domenica 15 novembre (ore 19), contro la formazione lituana di Cascada Garliava. Quanto ai sessanta minuti di oggi, netta la vittoria delle Arpie, con il coach Fred Bougeant che non ha perso l’occasione per ruotare le atlete a sua disposizione: sia per distribuire le forze, che per tenere pronte tutte le giocatrici ad essere utilizzate nei momenti più caldi delle sfide più probanti.

Il tentativo delle padrone di casa di mantenere in equilibrio il match dura sette minuti. Sul parziale di 3-4, un’espulsione di due minuti di Heinonen (la più intraprendente fra le venete) dà la stura ad un parziale di 7-0 a favore delle Arpie che, di fatto, indirizza da subito la sfida. Il divario in classifica spiega da solo la differenza di fisicità e spessore tecnico tra le due squadre. Già a metà del primo tempo, Erice è sul “+8” (3-11) e il coach Fred Bougeant dà il via alla serie di rotazioni delle sue atlete, che contraddistinguerà il corso degli interi sessanta minuti. Sul parquet di Mestrino, le Arpie riescono a trovare con continuità la via del gol (ben distribuite le marcature) e impediscono spesso alle avversarie di scorgere soluzioni offensive efficaci. L’ovvia conseguenza è un mantenimento del vantaggio della AC Life Style Handball Erice, nonostante l’encomiabile volontà della formazione veneta, alimentata da qualche fiammata molto apprezzata pubblico di casa. Si all’intervallo con la truppa di Fred Bougeant avanti di nove gol (9-18).

Non può essere molto diverso il copione del secondo tempo. Qualche fisiologica e comprensibile disattenzione non impedisce alle arpie di sigillare un pomeriggio senza troppe sofferenze, scandito sempre dai vantaggi (12-23 al 40’, 14-25 al 45’), dalla varietà delle soluzioni in attacco di Erice e dagli scroci di orgoglio di Mestrino. Nell’ultimo quarto di gara, c’è tempo ancora per ammirare le gesta di Chana Masson (non ci si stanca mai) e per dare la configurazione finale al punteggio. Finisce 15-35 e mercoledì si tornerà già in campo.