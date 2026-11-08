Licari: “Troppe diseguaglianze, i nostri ragazzi devono avere occasione di restare”. VIDEO

Il Consiglio comunale di Marsala ha approvato all’unanimità la mozione per il contrasto alle disuguaglianze territoriali, la promozione dell’occupazione giovanile e la tutela del “Diritto a Restare”. L’iniziativa, elaborata nell’ambito della campagna “Dove Nasci Conta”, promossa dai Giovani Democratici siciliani guidati dal segretario regionale Marco Greco, è stata presentata in aula dal gruppo consiliare del Partito Democratico e ha ottenuto il consenso di tutti i consiglieri presenti, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione. Un voto unanime che assume un significato politico rilevante e impegna formalmente l’Amministrazione comunale a inserire tra le proprie priorità il contrasto alla marginalizzazione delle giovani generazioni. La consigliera comunale Linda Licari, nonchè segretaria del Circolo democratico, ci spiega la mozione e le proposte che prevede a livello locale.

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