Gratta e Vinci, in provincia di Trapani vinti oltre 5,5 milioni di euro dal 2021

La fortuna ha fatto tappa in 13 comuni della provincia di Trapani, con 41 vincite al Gratta e Vinci da almeno 20mila euro registrate dal 2021 al 2026. Il montepremi complessivo supera i 5,5 milioni di euro, per la precisione 5 milioni e 545mila euro. A guidare la classifica è Alcamo, mentre la vincita più alta, pari a 500mila euro, è stata centrata in diversi comuni del territorio.

Alcamo al primo posto, Marsala seconda

È Alcamo il comune più fortunato, almeno stando al numero e all’importo dei premi registrati: sette vincite per un totale di 1 milione e 500mila euro, pari a circa il 27% dell’intera somma distribuita in provincia. Al secondo posto si colloca Marsala, che conta nove vincite, il numero più alto tra i comuni del Trapanese, per un totale di 1 milione e 15mila euro. Anche nella città lilybetana è stato centrato un premio da 500mila euro. Segue Castelvetrano, con tre vincite per complessivi 650mila euro, mentre Mazara del Vallo registra due premi per 600mila euro. A Erice sono state invece otto le vincite? No: tre, per un totale di 570mila euro.

I premi più alti da mezzo milione

La vincita singola più consistente raggiunge i 500mila euro. Premi di questo importo sono stati registrati ad Alcamo, Marsala, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Erice e Custonaci. Quest’ultimo comune conta una sola vincita, ma proprio da mezzo milione di euro. A Trapani, invece, sono stati registrati otto premi per un totale di 320mila euro, con una vincita massima di 100mila euro.

Gli altri comuni premiati

La classifica comprende anche Gibellina, con due vincite per 130mila euro, e Castellammare del Golfo, con due premi per 100mila euro. Seguono Paceco e Salemi, entrambe con una vincita da 50mila euro, Partanna con 40mila euro e Valderice con un premio da 20mila euro. Per dieci delle 41 vincite è disponibile anche l’indicazione del punto vendita in cui è stato acquistato il biglietto. Tra i giochi che hanno distribuito i premi figurano soprattutto il Miliardario, anche nelle versioni Mega Miliardario New e Miliardario, Doppia Sfida, con la serie X, Numerissimi e Crucijolly. Un bilancio che racconta dove la fortuna ha sorriso maggiormente negli ultimi cinque anni, con Alcamo in testa per importo complessivo e Marsala per numero di premi.