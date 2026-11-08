Trasferta ko per il Futsal Mazara a Piazza Armerina

Il Futsal Mazara torna sconfitto dalla trasferta sul campo della Gear Piazza Armerina con il risultato finale di 9-4, nonostante le tre volte in vantaggio nel corso del primo tempo. Le gare lontano da casa restano dunque ancora un tabù per la formazione gialloblu che resta ferma a quota 8 punti in classifica. Eppure la gara era iniziata bene per i mazaresi che dopo neppure tre minuti la sbloccano con Moragas che conclude al meglio una ripartenza. Nel giro di pochi minuti, i padroni di casa trovano il pari con un rigore messo a segno da Fabinho. I mazaresi però non si scompongono e due minuti più tardi rimettono nuovamente il naso avanti con un’azione finalizzata da Uider, su servizio di Giannattasio. La Gear non ci sta, prima si rende pericolosa su punizione e poi trova il nuovo pareggio con Zapella. Il Futsal Mazara però trova le energie nervose per riportarsi in vantaggio al 13’ con Moragas, che dopo aver recuperato palla scambia con Giannattasio e deposita in rete il 2-3. Al 16’ i padroni di casa provano a rendersi pericolosi con due ripartenze, ma i gialloblu riescono a chiudere bene gli spazi. È però Amorelli, al 18’, a trovare il gol del 3-3, prima della rete di Vedoveli, a 52 secondi dall’intervallo, che vale il primo vantaggio della formazione ennese. Si va così al riposo sul 4-3.

Nella ripresa la formazione di mister Bruno prova a riportarsi in parità, malgrado le numerose assenze e le rotazioni decisamente limitate. Al 5’ però Amorelli batte Russo e porta i suoi sul 5-3. La Gear nei minuti successivi continua a spingere e riesce ad allungare prima con Frigerio e poi con Vedoveli, che al 13’ porta i suoi addirittura sul +4. Gli sforzi profusi dai mazaresi portano alla rete di Uider che accorcia e dà l’illusione di poterla riaprire, ma negli ultimi minuti la Gear trova l’allungo definitivo prima con Beluco e poi, a 11 secondi dal termine, con Fabinho, che fissa il risultato sul 9-4. Adesso sarà fondamentale recuperare energie fisiche e nervose oltre a qualche elemento dall’infermeria. Sabato prossimo al Palazzetto arriverà l’Adrano nel primo di due impegni casalinghi consecutivi, nei quali sarà fondamentale tornare a fare punti pesanti.