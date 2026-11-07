Taekwondo, raduno nazionale per l’atleta mazarese Daria Pugliese

La giovane e pluripremiata Daria Pugliese, atleta dell’ASD Scuola Taekwondo Angileri di Mazara del Vallo è stata convocata dalla Federazione Italiana a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” per un raduno nazionale il cui scopo è definire i nuovi talenti che faranno parte del Ciao Team, ovvero la squadra Nazionale di Taekwondo Freestyle. Questa convocazione è motivo di grande orgoglio per Daria che si allena con impegno e dedizione, per i genitori che la seguono in tutte le sue avventure, per il Maestro Gabriele Angileri che ha sempre creduto nelle sue qualità e per tutto il movimento del Taekwondo Siciliano e per lo Sport Mazarese. “La sua convocazione è un riconoscimento importante per confermare l’alto livello tecnico del taekwondo del Team Angileri. Seguire questi atleti fin da piccoli e riuscire a far esprimere il loro potenziale è di per sé gratificante – afferma Angileri -. Vederli approdare in Nazionale è uno stimolo importante sia per i tecnici che per gli atleti“.