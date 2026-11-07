Sport, musica e solidarietà: gli eventi del weekend in provincia di Trapani

Un fine settimana tra sport internazionale, musica jazz e solidarietà. Sabato 7 e domenica 8 novembre la provincia di Trapani propone diversi appuntamenti, tra Castellammare del Golfo e Marsala, con iniziative rivolte agli appassionati di arti marziali, agli amanti della musica e a chi vuole sostenere la ricerca scientifica.

Arti marziali internazionali a Castellammare del Golfo

La palestra comunale “Michele Bonanno” di Castellammare del Golfo ospiterà sabato 7 e domenica 8 novembre la quinta edizione del “Dragons World Festival”, manifestazione internazionale dedicata alle arti marziali e agli sport da combattimento. Due giornate tra competizioni, esibizioni e spettacolo, con la danza del drago e dei leoni cinesi, la capoeira brasiliana e dimostrazioni di diverse discipline delle arti marziali orientali. Il programma comprende anche la World Cup Open di kickboxing e arti marziali e il Golden Champion 6 di boxe e light boxe. La cerimonia di apertura è prevista sabato alle 11, con la presentazione del vicedirettore della TGR Rai Roberto Gueli e la partecipazione del maestro David Wong, presidente mondiale della federazione e noto attore cinematografico. Dalle 14 prenderanno il via le competizioni di kickboxing, K1, light contact, point fighting e arti marziali tradizionali. Domenica, dalle 10, spazio invece alle gare di boxe, light boxe e kick light. L’evento, indetto dal Comune di Castellammare del Golfo e organizzato da Kombat Sport Italia, è realizzato con la compartecipazione dell’assessorato regionale al Turismo e il patrocinio degli enti e delle federazioni sportive coinvolte. Organizzatore esecutivo è il professor Biagio Vitrano.

Il jazz di Claudio Giambruno al “Teatro Sollima”

A Marsala torna protagonista la musica con un appuntamento della Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Domenica 8 novembre, alle 18, il Teatro Sollima ospiterà il sassofonista Claudio Giambruno, accompagnato dal suo quartetto: Giuseppe Vasapolli al pianoforte, Fulvio Buccafusco al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Il concerto sarà un viaggio attraverso alcune delle melodie più celebri della canzone italiana, rilette attraverso il linguaggio del jazz. Con i suoi sassofoni, Giambruno renderà omaggio alle composizioni di Piero Piccioni, Ennio Morricone, Nino Rota, Umberto Bindi e Bruno Martino, intrecciando l’eleganza della tradizione melodica italiana con la libertà dell’improvvisazione jazzistica. Un incontro tra repertorio e sperimentazione che punta a restituire nuova vita a brani senza tempo. La stagione concertistica dell’Accademia Beethoven gode del patrocinio del Comune di Marsala, della Regione Siciliana e dell’assessorato alla Cultura e Spettacolo, con il sostegno del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

A Marsala i Cioccolatini della Ricerca AIRC

Il weekend sarà anche un’occasione per sostenere la ricerca scientifica. Nell’ambito dei Giorni della Ricerca, iniziativa promossa dalla Fondazione AIRC dal 28 ottobre al 15 novembre, tornano infatti i Cioccolatini della Ricerca, distribuiti a partire dal 5 novembre per raccogliere fondi a favore degli studi sul cancro. L’appuntamento coinvolgerà anche Marsala, dove i volontari saranno presenti in Piazza della Repubblica, alla Loggia, sabato 7 novembre dalle 16 alle 20 e domenica 8 novembre dalle 9 alle 13.30. L’iniziativa punta a sensibilizzare sull’importanza della ricerca oncologica, raccontare i progressi raggiunti e promuovere la prevenzione. Le donazioni contribuiranno a garantire continuità agli oltre 770 progetti di ricerca sostenuti attualmente da AIRC. Un gesto semplice, quello di scegliere i cioccolatini, che può trasformarsi in un contributo concreto alla lotta contro il cancro.