Weekend di sport tra Marsala e Petrosino: calcio, volley e pallamano

A Marsala e Petrosino weekend di sport. Sul fronte del Calcio, il Marsala 1912 reduce vittoriosa dal ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia contro il San Giorgio Piana torna in trasferta, questa volta contro il Don Carlo Misilmeri domenica 8 novembre, ore 15, per la 9ª giornata del Campionato di Eccellenza Girone A. E’ un ottimo momento per i ragazzi di Mister Giannusa che lo scorso fine settimana hanno ottenuto una vittoria in rimonta al “Nino Lombardo Angotta” sul San Vito per 3 a 1 e restando in testa alla classifica. Piccola nota, una dichiarazione a caldo nel post partita coi sanvitesi del Presidente Angelo Casa che ha bacchettato alcuni tifosi in tribuna che hanno manifestato malumori per tutto il match contro la squadra che però ha saputo ricompattarsi e vincere.

Per il Calcio Femminile invece, nel Girone Unico di Eccellenza, la Virtus Marsala giocherà al Municipale di casa alle ore 14.30 contro il Cus Palermo alla terza giornata della stagione. Il Cus al momento è a 0 punti, il Marsala è seconda a 4 a pari merito col Mascalucia. Per quanto concerne la Pallavolo, la Marsala Volley giocherà domenica 8 novembre, ore 16, al Palasport cittadino, contro la Dragons Offanengo per la 7ª giornata di A2. La Pallamano continua ad essere il principale sport di Petrosino con la Puleo Il Giovinetto che domenica prossima dovrà vedersela contro l’Albatro in trasferta (partita inizio ore 16) nel Campionato di serie B Area 9. Giocherà invece il 7 novembre, sempre in serie B, la Pallamano Marsala, che alle 18.30 scenderà in campo a Mascalucia.