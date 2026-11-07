Marsala, Sammartano: “Forza Italia a breve in Aula, capogruppo da scegliere”. VIDEO

L’ingresso in Forza Italia di Massimo Grillo e dei gruppi che lo sostengono, Liberi (che si trova in Consiglio comunale) e Lilibeo Viva (che non ha eletto nessun consigliere alle ultime elezioni), ha fatto inevitabilmente discutere. Dopo che il partito, a livello regionale e provinciale, ha detto sì all’arrivo dell’ex sindaco di Marsala, anche FI comunale sembra avere accolto Grillo. Lo dice Flavia Sammartano, esponente di Liberi in Consiglio comunale e già transitata insieme al collega Giampaolo Abrignani in Forza Italia, in attesa che a Sala delle Lapidi si formi il gruppo nel quale confluirà – pare inevitabilmente – anche l’esponente forzista Enzo Sturiano.

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