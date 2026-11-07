Il Marsala Futsal tenta di risollevarsi in casa contro il Città di Acri

Il Marsala Futsal torna in campo sabato 7 novembre, alle ore 16, al Palasancarlo, dove affronterà il Città di Acri nella sesta giornata del campionato di Serie A2 2026/2027. Una partita che arriva in un momento delicato per la formazione azzurra, chiamata a reagire dopo la pesante sconfitta per 6 a 0 rimediata nell’ultimo turno contro il Mascalucia. Proprio in settimana è arrivata la risoluzione consensuale del contratto con mister Fiorenza. La società ha quindi affidato temporaneamente la squadra a mister Leandro D’Alessandro, che già da anni è un perno tra la prima squadra e il settore giovanile, che guiderà il gruppo ad interim in attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore destinato a sedere sulla panchina azzurra. La sfida contro il Città di Acri rappresenta dunque un appuntamento importante per provare a ritrovare fiducia e riprendere il cammino in campionato. Il Marsala potrà contare sul sostegno del pubblico di casa in una gara che richiederà carattere, intensità e compattezza. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle la battuta d’arresto e ripartire, cercando punti preziosi per la classifica e segnali positivi in una fase di cambiamento per la squadra.

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A parlare per tutti, prima della gara con l’Acri, è il direttore sportivo Francesco Pantaleo: “Alla vigilia della gara contro Mascalucia era impensabile un epilogo come quello del 6 a 0. Al termine della partita c’era tanta amarezza e la consapevolezza che qualcosa non stava andando secondo le aspettative e i risultati non sono stati quelli sperati. A ciò si è aggiunta una difficoltà nei rapporti tra il Mister ed una parte della rosa, come lui stesso ha dichiarato. Da qui la decisione di interrompere il rapporto professionale con Mister Fiorenza. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, ma bisognava dare una svolta per il bene del Marsala Futsal. Colgo l’occasione per ringraziare per il lavoro svolto Mister e il professore Paolo Aiello, collaboratore tecnico esterno che ha rassegnato le dimissioni in seguito alla fine della collaborazione con il Mister”.

Sul tavolo ci sono varie proposte sul da farsi: “Stiamo valutando varie possibilità – dice ancora Pantaleo -; in questo momento è fondamentale fare la scelta tutta per il futuro del Marsala Futsal. Ringrazio anche i nostri ragazzi che hanno saputo reagire ad una settimana purtroppo molto complicata. Un ringraziamento particolare va al coach Leandro D’Alessandro, a Gustavo Bavaresco e al professor Peppe Giglio che hanno guidato tutti gli allenamenti, curando ogni dettaglio in vista della partita di sabato contro l’Acri. Siamo consapevoli della vicinanza dei nostri tifosi e vogliamo ripagarli con una prestazione all’altezza. Al momento bisogna trovare compattezza e concentrazione, le componenti necessarie per ripartire”.

E sulla squadra: “I ragazzi hanno molto da dimostrare, soprattutto a loro stessi – chiarisce Pantaleo -. Sarò ridondante, ma il 6 a 0 contro il Mascalucia è una ferita che dobbiamo essere bravi a lasciarci alle spalle perchè non rispecchia assolutamente il valore della rosa. Contro l’Acri avranno l’occasione di reagire e di ritrovare fiducia. Siamo consapevoli che ci sono state delle problematiche e che i risultati non sono quelli che ci auspicavamo a inizio stagione, ma adesso è il momento di voltare pagina e di rispondere sul campo anche a qualche critica di troppo. Oggi abbiamo più voglia e fame di vincere”.

Questi convocati contro il Città di Acri: Petkovic e Pacioni (P), Patti (C), Bonato, Bavaresco, Bianco, Marino, Caropi, Zullo, Giubilei, De Bartoli, Chilelli.

A dirigere la gara saranno: Alessandro Elia (sez. Pisa) Arbitro 1, Francesco Cicogna (sez. San Donà di Piave) Arbitro 2, Claudio Martinico (sez. Marsala) crono.