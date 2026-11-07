Marsala: al Comune selezione pubblica per dirigente tecnico

L’Amministrazione comunale di Marsala ha indetto una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Dirigente Tecnico, per la direzione del settore “Ufficio Speciale attuazione Pnrr, Agenda Urbana e Fua”. La durata dell’incarico avrà decorrenza dalla stipula del contratto individuale di lavoro e – ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 – non potrà eccedere la durata del mandato della sindaca in carica. Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, i candidati devono essere in possesso anche di specifici requisiti, tra i quali la Laurea in Ingegneria o Architettura e titoli equipollenti – inclusa la relativa abilitazione e iscrizione al rispettivo Albo – nonché esperienze lavorative come riportate nell’Avviso. Le domande di partecipazione devono pervenire entro il prossimo 21 novembre, secondo le modalità indicate nel suddetto Avviso, pubblicato sul sito inPA https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=9f895d6cab634acbb588541d6b6eeb60