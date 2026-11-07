Ignazio Boschetto papà bis: l’annuncio sui social

Una lieta novità per Ignazio Boschetto. Il tenore marsalese de “Il Volo”, ha annunciato sui social – attraverso il suo profilo e quello della moglie – che lui e Michelle Bertolini avranno un nuovo bambino o bambina. “Non potevamo far giocare Gabriele da solo” è il messaggio della coppia che ha fatto sapere a tutti che presto saranno in 4. Il piccolo Gabriele intanto, ha compiuto un anno e partecipa già ai concerti di papà Boschetto. Che speriamo presto torni nella sua città di origine con tutta la famiglia. Ignazio – che con Piero Barone e Gianluca Ginoble fanno parte del trio pop-lirico de Il Volo, nati artisticamente da piccoli nel programma di Antonella Clerici “Ti Lascio una canzone’ su Raiuno – sia per seguire la carriera musica in Italia e in tutto il mondo, sia per costruire la sua nuova famiglia, si è inizialmente trasferito con i genitori e la sorella a Bologna già diversi anni fa, città in cui è nato prima di tornare a Marsala.