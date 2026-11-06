Teatro, libri e musica: una settimana di appuntamenti nel Trapanese

Dal teatro alla letteratura, passando per la musica e i temi sociali. Il territorio trapanese si prepara ad accogliere una serie di appuntamenti culturali che, fino al 7 novembre, coinvolgeranno Trapani, Misiliscemi, Calatafimi Segesta e altri luoghi della provincia, con proposte rivolte a pubblici e sensibilità differenti. Oggi, alle 18, l’Agriturismo Vultaggio, a Guarrato, ospiterà la presentazione di “Sarò la tua voce. La storia di Dea e il dolore di una generazione” (Mondadori), libro di Mirna Mastronardi. L’iniziativa, promossa dal Comune di Misiliscemi e dalla Consulta comunale giovanile, affronterà il tema dei disagi sommersi delle nuove generazioni e della prevenzione del suicidio giovanile.

Sabato 7 novembre, alle 18, spazio alla poesia con il secondo appuntamento del “CusaFest”, nella ex Chiesa dell’Addolorata di Campobello di Mazara. Protagonista sarà il poeta catanese Renato Pennisi con “La Sicilia salverà il mondo” (Interlinea), in un incontro tra riflessione civile e autobiografismo lirico. A dialogare con lui saranno la direttrice culturale Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano. Previste letture, interventi musicali e la partecipazione della scrittrice Rosita Manuguerra, madrina della rassegna. Intanto, al Teatro “Tonino Pardo” di Trapani, il teatro musicale contemporaneo è stato protagonista con il dittico “L’Opera (forse)” di Francesco Filidei e “Infinito nero” di Salvatore Sciarrino, riuniti in un unico spettacolo in due tempi, con la regia di Davide Santi e l’esecuzione dei musicisti di mdi ensemble. Un percorso artistico tra racconto, spiritualità e sperimentazione musicale. “Nymphe” èlo spettacolo immersivo scritto e diretto da Giacomo Bonagiuso, che sarà rappresentato sabato 7 novembre, alle 21.15, nella Chiesa Madre di Santa Ninfa, nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla patrona. Prodotto dal Teatro Libero di Castelvetrano. Un viaggio teatrale nella vita della patrona della città.

Due appuntamenti dedicati alla musica, all’arte e alla riflessione sul paesaggio animano il fine settimana del 7 e 8 novembre nell’ambito del programma di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Sabato 7 novembre alle ore 21.00, all’Auditorium del MAC, per la rassegna Silenzi d’artista | Musica e Arte Contemporanea, Andrea Cusumano dirige la Sinfonia Traubenfleisch di Hermann Nitsch. Per la prima volta una sinfonia del maestro viennese viene eseguita in Sicilia, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire il versante sinfonico, meno noto, della sua ricerca. Il concerto, a ingresso gratuito, è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo e con il sostegno della Nitsch Foundation di Vienna. A eseguire la sinfonia saranno l’Orchestra e il Coro del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, insieme alla Banda “Gioacchino Rossini” di Gibellina. L’organico comprende circa cinquanta orchestrali, una sezione di percussionisti, Giovanni Tripi al sintetizzatore digitale, un coro di dodici elementi e venti ottoni della banda. All’esecuzione assisteranno anche Rita Nitsch, vedova dell’artista, e una delegazione di circa trenta personalità del mondo dell’arte austriaco. Domenica 8 novembre, alle ore 11.00, alla biblioteca del MAC, prende il via BAM – Biennale Arcipelago Mediterraneo, festival internazionale di ricerca nell’ambito delle arti visive, performative e teatrali dedicato ai popoli e alle culture del Mediterraneo, nato dalla collaborazione curatoriale tra Fondazione MeNO e Fondazione Merz, quest’ultima operatore culturale incaricato dal Comune di Gibellina della realizzazione delle attività progettuali nell’ambito di Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026.

Sabato 7 novembre, alle ore 17, l’Hub Turistico Marsala, presso il Monumento ai Mille, ospiterà la presentazione del libro “Papà non torna” di Giuseppe Laganà e Pierino Cieno, una storia vera di separazione, memoria e speranza. L’iniziativa è promossa dalla FIDAPA BPW Italy, Sezione di Marsala, partner del progetto Marsala On The Job, e rappresenta un’ulteriore occasione per valorizzare la collaborazione e la coprogettazione attraverso la cultura e il confronto.A presentare il libro sarà Pierino Cieno, che dialogherà con Cristina Tedesco. Interverrà Rossella Pace, Presidente della Sezione FIDAPA di Marsala.