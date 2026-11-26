L’assessora al Turismo del Comune di Marsala, Laura Doro, interviene per fare chiarezza sulla propria collocazione politica all’interno della maggioranza che sostiene la sindaca Andreana Patti. Dopo alcune ricostruzioni circolate in questi giorni, Doro ha voluto precisare la natura del proprio incarico e il rapporto con il movimento Marsala Civica, soprattutto dopo che l’esponente di riferimento della lista, Michele Gandolfo, ha lasciato Sud Chiama Nord per aderire al Movimento di La Vardera, Controcorrente.

“In questi giorni sono circolate ricostruzioni relativamente alla mia collocazione politica rispetto alla maggioranza che sostiene l’amministrazione Patti. Al riguardo, ritengo opportuno confermare quanto già detto dal leader del movimento Marsala Civica: sono stata indicata come assessora del Comune di Marsala per le mie competenze sia nel campo del turismo che, in particolare, dell’Enoturismo”. L’assessora ribadisce che la sindaca Andreana Patti le ha conferito le deleghe esclusivamente sulla base delle sue competenze professionali. “Aggiungo che non ho mai aderito ad alcun movimento o partito politico. Una foto non costituisce nulla di diverso da quello che è”, precisa, facendo riferimento alle immagini che avrebbero alimentato le interpretazioni sulla sua appartenenza politica. Doro conferma infine la volontà di proseguire il proprio impegno amministrativo nell’attuale squadra di governo cittadino: “Fino a quando la lista vorrà e la sindaca manterrà fiducia nel lavoro che faccio, rimarrò fedele al mandato ricevuto dalla lista Marsala Civica, in ossequio al programma di governo sottoscritto dai partiti e dai movimenti che costituiscono la maggioranza di governo”.