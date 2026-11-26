Il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge delega per la riforma del Testo unico degli Enti locali, con il superamento della legge Delrio e il ripristino dell’elezione diretta dei Presidenti e dei Consigli provinciali, viene accolto positivamente da Salvatore Quinci, presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani. «Il Governo Meloni ha lanciato un segnale importante», afferma Quinci, sottolineando la volontà politica, condivisa anche trasversalmente, di restituire centralità alle Province. L’iter parlamentare sarà articolato e dovrà fare i conti anche con l’approssimarsi della conclusione della legislatura, ma secondo il presidente il primo passo verso il cambiamento è stato compiuto.

Quinci riconosce il ruolo svolto dall’UPI e dal coordinamento regionale dei Liberi Consorzi Comunali siciliani nel sollecitare la riforma. La Sicilia, ricorda, aveva anticipato i tempi, ma il nuovo assetto ha mostrato negli anni fragilità e contraddizioni, soprattutto attraverso la stagione dei commissariamenti. L’elezione di secondo grado ha comunque consentito alla politica di riappropriarsi delle istituzioni provinciali e di recuperare visibilità e capacità di coordinamento. Restano, però, problemi strutturali legati alla carenza di risorse economiche, personale e strumenti amministrativi. Il Libero Consorzio di Trapani ha intanto avviato iniziative come il Piano strategico e il Tavolo permanente per l’agricoltura. Per Quinci, il ritorno al voto diretto dovrà essere accompagnato da un nuovo modello di governo dei territori, dal trasferimento di funzioni e soprattutto da un’architettura finanziaria adeguata. «Per renderle efficaci sarà necessaria una nuova architettura finanziaria, bilanciata ed equilibrata», conclude, salutando con fiducia l’avvio del percorso di riforma.