Entra nel vivo la nuova campagna di scavo del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, con la ripresa delle indagini nell’area della plateia Aelia, l’antica strada romana che attraversava la città

Dopo la prima importante stagione di ricerche, condotta dalla Soprintendenza di Trapani tra il 1999 e il 2010 sotto la direzione scientifica della dottoressa Rossella Giglio, riprendono le indagini all’estremità occidentale della strada romana. A condurre l’indagine sul campo, sotto la direzione scientifica della dott.ssa Maria Grazia Griffo funzionaria archeologa del Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, è ArcheOfficina – Società Cooperativa Archeologica. Sul campo sono impegnati archeologi professionisti e specializzandi, attualmente al lavoro per riportare alla luce le diverse fasi di frequentazione di questo significativo settore dell’antica città. I primi risultati delle indagini sono già particolarmente promettenti e saranno prossimamente presentati alla cittadinanza in occasione di un Open Day dedicato allo scavo archeologico. Un importante progetto di ricerca che contribuirà ad arricchire il quadro delle conoscenze sulla storia di Lilibeo, aggiungendo nuovi e preziosi tasselli alla ricostruzione del suo passato.