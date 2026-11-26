L’assessore ai Lavori pubblici rilancia e annuncia: “ammodernamento impianti idrici e sostituzione di dieci semafori”



L’acqua è, senza ombra di dubbio e senza timore alcuno di smentita, la priorità dell’amministrazione comunale di Mazara del Vallo. Lo ha ribadito l’assessore ai Lavori pubblici Rino Giacalone nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, illustrando le criticità riscontrate nella gestione dei pozzi e gli interventi programmati per migliorare il funzionamento della rete idrica. Un intervento che ha toccato anche tanti altri temi, dai semafori alla rete fognaria, fino alla questione del Belvedere o Rotonda sul mare, sulla quale l’assessore ha confermato la propria posizione.

Acqua, la priorità assoluta

“Le priorità – al plurale – nel mio vocabolario non esistono. La priorità può essere soltanto una. E oggi questa priorità è l’acqua”, ha dichiarato secco Giacalone, spiegando che la città dispone di 17 pozzi, molti dei quali presentano condizioni impiantistiche problematiche, soprattutto sul fronte dell’alimentazione elettrica. Secondo quanto riferito dall’assessore, gli impianti sono dotati di sistemi ormai datati, incapaci di gestire adeguatamente gli sbalzi di tensione. E così, le interruzioni possono provocare il blocco di quadri elettrici, pompe e motori, con il rischio che il problema venga individuato soltanto diverse ore dopo. Giacalone ha precisato che l’acqua attualmente distribuita è potabile e salutare, distinguendo la qualità dell’acqua dalle criticità tecniche dei pozzi.

Interventi su pozzi e semafori

L’Amministrazione intende intervenire progressivamente, partendo dai pozzi Ramisella 1 e San Nicola 2, attraverso il rinnovamento degli impianti elettrici, l’installazione di sistemi di allarme e di generatori, così da garantire la continuità del servizio anche in caso di interruzioni della corrente. Successivamente, il programma dovrebbe estendersi agli altri impianti, compatibilmente con le risorse disponibili. Sul fronte della viabilità, invece, l’assessore ha annunciato la sostituzione di dieci impianti semaforici, inserita nella programmazione della prima annualità delle opere pubbliche, per una spesa prevista di 350 mila euro. Le somme saranno reperite attraverso i proventi delle compensazioni ambientali. Giacalone ha inoltre riferito di avere già acquisito preventivi per contenere i costi entro il budget previsto. Apertura, invece, sulla revisione del regolamento relativo agli allacci fognari. Giacalone si è detto disponibile a recepire la proposta avanzata in Consiglio comunale, anche alla luce della volontà condivisa di accelerare i tempi della procedura.

Belvedere, niente altri 300mila euro

Più netta la posizione sul Belvedere, o Rotonda sul mare che dir si voglia. Dopo gli interventi già effettuati, che sarebbero costati circa 60 mila euro alle casse comunali, l’assessore ha escluso la possibilità di investire altri 300mila euro per il recupero della struttura. Una scelta motivata dalla necessità di destinare le risorse pubbliche a servizi e opere ritenuti più urgenti. “Questi 300mila euro preferisco spenderli su servizi o su opere che servono alla città”, ha affermato Giacalone, lasciando aperta la possibilità che in futuro, attraverso una progettazione adeguata e l’eventuale ottenimento di finanziamenti, l’area possa essere interessata da un nuovo intervento. Ma, nell’attuale quadro economico, la linea resta quella di contenere le spese e privilegiare le necessità concrete della comunità: “Io con i soldi dei cittadini non ci gioco”.

