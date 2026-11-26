Classe 2013, alto 1,85 metri e già protagonista nei campionati giovanili sotto età. Mattia La Monica, giovane portiere di Alcamo, è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico siciliano nel suo ruolo. Da tre anni veste la maglia del settore giovanile del Trapani Calcio, affrontando un percorso di crescita che lo vede costantemente misurarsi con avversari più grandi. Nella scorsa stagione ha disputato il campionato Under 15 Provinciale, confrontandosi con ragazzi di due anni più grandi. Quest’anno è impegnato nell’Under 15 Elite, anche in questo caso sotto età di un anno.

E con oggi si conclude le tre giornate di provino voluto fortemente dal Monza Calcio, esperienza bellissima sia per Carlo Mineo, responsabile del settore giovanile granata, che per Mattia La Monica. “Sono orgoglioso di aver rappresentato un’intera Provincia di Trapani e soprattutto un’intera società di calcio, l’FC Trapani 1905, sono sempre più convinto che con dignità, rispetto e duro lavoro si può fare calcio, porto avanti il mio il nostro progetto insieme al Presidente Valerio Antonini e a tutto lo Staff del settore giovanile con un unico solo obiettivo: portare i ragazzi nelle grandi società calcistiche con trasparenza con rispetto delle regole per l’interesse del Trapani e dei ragazzi senza mai dimenticare che dignità e umiltà, le armi vincenti per diventare grandi. Per ultimo voglio ringraziare la famiglia La Monica – continua Mineo – per avermi dato grande fiducia e per aver creduto fin dal primo giorno al mio progetto di Calcio a Trapani per i giovani. Grazie a tutti, soprattutto al Presidente Antonini”.

La Monica si distingue per una struttura fisica importante, con i suoi 185 centimetri di altezza, unita a una buona tecnica con i piedi e a qualità tra i pali. Caratteristiche che ne fanno un giovane talento sul quale puntare e investire, accompagnandolo con attenzione nelle diverse tappe della sua formazione. Per il portiere alcamese la strada è ancora lunga: lavoro, umiltà e sacrificio saranno fondamentali per continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi. Il Trapani Calcio, intanto, conferma la propria attenzione verso i giovani e la valorizzazione dei talenti del territorio.