Il XXXV Congresso di Assostampa Sicilia, che si è svolto dal 24 al 26 novembre a Isola delle Femmine (Pa), ha riconfermato all’unanimità il segretario uscente Giuseppe Rizzuto. L’elezione è avvenuta con il voto favorevole di 80 giornalisti e giornaliste delegati, al termine di un confronto tra i capidelegazione che hanno espresso unanimemente la volontà di confermare la fiducia al segretario uscente. Giornalista professionista con una lunga esperienza nel settore televisivo, Rizzuto guiderà il sindacato regionale per i prossimi quattro anni.

La delegazione trapanese era guidata dalla segretaria provinciale Mariza D’Anna. Per la provincia di Trapani sono stati eletti al Consiglio regionale Max Firreri, in quota pubblicisti, con Simona Licata come supplente, e Vito Orlando nel Collegio dei Probiviri, che nella prima seduta procederà all’elezione dei vertici dell’organismo.

«La riconferma di Giuseppe Rizzuto rappresenta un segnale di continuità e di condivisione del lavoro svolto in questi anni. Desidero rivolgergli, a nome di Assostampa Trapani, gli auguri di buon lavoro, nella consapevolezza delle sfide che attendono il sindacato regionale in una fase particolarmente delicata per la nostra professione. L’auspicio è che si possa proseguire nel percorso di partecipazione, ascolto e tutela dei colleghi, rafforzando la presenza del sindacato su tutto il territorio regionale”.

«Siamo soddisfatti anche del risultato della delegazione trapanese e dell’elezione dei nostri rappresentanti negli organismi regionali. È importante – continua Mariza D’Anna – che la provincia di Trapani continui a essere presente e a portare il proprio contributo, facendo sentire la voce dei giornalisti del territorio».

«Il prossimo appuntamento sarà il XXX Congresso nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in programma a Napoli dal 23 al 25 febbraio 2027. Le votazioni per eleggere i delegati si svolgeranno online il 29 e 30 novembre, dalle ore 9 alle 18. La provincia di Trapani sarà rappresentata da Rosalba Virone. Un risultato significativo per la presenza e la partecipazione del territorio alla vita del sindacato nazionale.

«È significativo che al Congresso nazionale porteremo una nostra delegata – conclude Mariza D’Anna –. È un’occasione importante per portare anche a livello nazionale le istanze dei colleghi della provincia e contribuire al confronto sul futuro della professione. La rappresentanza territoriale e la partecipazione sono elementi fondamentali per un sindacato aperto e vicino ai giornalisti».

«Invitiamo tutti i colleghi pubblicisti a partecipare al voto del 29 e 30 novembre. La partecipazione è fondamentale per dare forza e autorevolezza alla nostra rappresentanza sindacale e per far emergere le istanze della nostra categoria che deve avere sempre più voce nei luoghi in cui si decidono le politiche e le strategie per il futuro della professione».