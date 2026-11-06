Spaccio presso un’abitazione, arrestato 24enne a Mazara

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo hanno condotto un’operazione mirata in uno stabile condominiale della città, individuato come presunta base logistica per lo spaccio di droghe cosiddette “leggere”. I servizi di osservazione e monitoraggio hanno inizialmente documentato un continuo e anomalo viavai di persone non residenti che, a qualsiasi ora del giorno e della sera, entravano nell’edificio per pochissimi minuti prima di allontanarsi rapidamente. Il definitivo riscontro investigativo è scattato quando i poliziotti, nel tardo pomeriggio del 29 ottobre 2026, hanno fermato e sottoposto a controllo un giovane di 24 anni, appena uscito dallo stabile. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di una busta in cellophane contenente 27 grammi di marijuana, appena acquistata per la cifra di 250 euro.

A seguito di tale riscontro, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare nei confronti del presunto spacciatore, che ha permesso di trovare e sequestrare complessivamente circa 283 grammi di marijuana (suddivisi in tre distinti involucri da 136, 99 e 48 grammi) e un bilancino di precisione perfettamente funzionante, utilizzato per la pesatura delle dosi. La sostanza stupefacente e il materiale da taglio sono stati posti sotto sequestro penale e il giovane è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo ulteriore arresto testimonia il costante e quotidiano impegno della Polizia di Stato nel presidiare i quartieri, disarticolare le piazze di spaccio e garantire la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione alla prevenzione della diffusione di sostanze stupefacenti tra i più giovani.