Sanità e ricerca, il Mediterranean Congress apre un dialogo con l’Asp di Trapani

Il Presidente del Mediterranean Congress, Pietro Fazio, accompagnato dal Direttore Generale Spanò, è stato ricevuto dal commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Sabrina Pulvirenti, in un incontro all’insegna della cordialità e del confronto costruttivo. La riunione ha rappresentato un’occasione per condividere idee e nuove progettualità, avviando un dialogo in vista della prossima edizione del Mediterranean Congress e delle future iniziative legate all’evento. “Siamo orgogliosi e onorati di essere stati ricevuti dal commissario Sabrina Pulvirenti, che ringraziamo per la disponibilità e l’accoglienza – ha dichiarato Fazio –. Abbiamo avviato un confronto costruttivo e un percorso di collaborazione su diverse idee già in cantiere, con l’obiettivo di realizzare nuovi progetti e valorizzare le prossime edizioni del Mediterranean Congress”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Direttore Generale Spanò, che ha sottolineato l’importanza dell’accoglienza e delle prospettive emerse durante il confronto. “Si è aperto un dialogo importante, dal quale potranno nascere iniziative concrete e nuove opportunità. Guardiamo con grande fiducia ed entusiasmo ai prossimi appuntamenti”, ha affermato. L’incontro si è concluso con reciproca soddisfazione e con l’intenzione di proseguire il percorso avviato, puntando su nuove iniziative e occasioni di collaborazione per il futuro del Mediterranean Congress.