Valderice, Saikou trova un portafoglio e lo restituisce: esempio di onestà e integrazione

Un portafoglio smarrito, contenente documenti e denaro, e la scelta di restituirlo al legittimo proprietario senza esitazione. È il gesto compiuto da Saikou, uno dei beneficiari del progetto SAI di Valderice, protagonista di una storia di onestà e senso civico che merita di essere raccontata. La vicenda è stata condivisa dagli operatori del progetto di accoglienza, che hanno espresso orgoglio e gratitudine per il comportamento del giovane. Dopo aver trovato il portafoglio per strada, Saikou si è subito attivato per rintracciare il proprietario e restituirgli tutto ciò che conteneva, documenti e denaro, senza che mancasse nulla. Un gesto semplice, ma dal grande valore, che testimonia rispetto per gli altri, responsabilità e attenzione verso la comunità in cui si vive.

“L’integrazione passa attraverso le grandi opportunità, ma si misura soprattutto nei piccoli, grandissimi gesti quotidiani”, sottolineano dal SAI di Valderice, ricordando come l’accoglienza sia uno scambio reciproco, capace di arricchire il territorio attraverso l’incontro tra persone, culture e valori. La storia di Saikou diventa così un esempio concreto di cittadinanza attiva, al di là di ogni provenienza e confine. Un gesto che restituisce non soltanto un portafoglio, ma anche un messaggio importante: l’onestà e il rispetto sono valori universali, capaci di unire le persone e rafforzare il senso di comunità.