Alla fine, è andata esattamente come era prevedibile. Giacomo Tranchida resta sindaco di Trapani e la mozione di sfiducia presentata da undici consiglieri, poi diventati dodici con l’adesione di Annalisa Bianco, si ferma a dodici voti favorevoli. Quindici ne sarebbero serviti per mandare a casa il primo cittadino. Sette i contrari, due gli astenuti e tre gli assenti.

Il risultato, più che una sorpresa, è la fotografia di una situazione politica che, almeno per una sera, ha scelto di non produrre scossoni. Una seduta tutto sommato tranquilla, senza particolari acuti, nella quale il confronto politico ha avuto toni decisamente meno incandescenti di quelli che, nei giorni precedenti, avrebbero potuto far immaginare una resa dei conti. La mozione ha rappresentato, certamente, un momento di confronto sulle criticità dell’amministrazione: servizi, lavori pubblici, ritardi nella gestione dei documenti contabili e la controversa vicenda dei gettoni di presenza delle commissioni consiliari. Questioni che hanno alimentato le ragioni della sfiducia e che, al di là del voto, rimangono sul tavolo.

Ma la serata consiliare ha restituito anche un’altra dinamica, forse politicamente più interessante del risultato numerico: la netta contrapposizione tra il gruppo dei dodici che ha sostenuto la mozione e Peppe Guaiana, con Amo Trapani che ha scelto una posizione distinta, attraverso l’astensione dei suoi due consiglieri, Giuseppe Guaiana e Santo Vassallo. Una distanza politica che, durante il dibattito, è stata evidente e che non può essere liquidata soltanto attraverso la spiegazione aritmetica secondo cui, anche con il voto favorevole di Amo Trapani, la sfiducia non avrebbe comunque raggiunto il quorum. I numeri sono una cosa, le scelte politiche un’altra. E le scelte, in Consiglio comunale, hanno sempre un significato.

A smorzare sul nascere possibili polemiche è stato il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo. Pur essendo tra i firmatari della mozione e mantenendo una posizione critica nei confronti dell’amministrazione, Mazzeo ha gestito la seduta senza alimentare tensioni, evitando che il confronto si trasformasse in una contrapposizione personale o in un terreno di scontro ulteriore. Una conduzione che ha contribuito a mantenere il dibattito su binari relativamente ordinati.

Tranchida, dal canto suo, ha difeso il lavoro della propria amministrazione, rivendicando risultati, finanziamenti e interventi, pur concedendo qualche riconoscimento agli errori commessi. Una difesa che, evidentemente, gli ha consentito di superare anche questa prova, almeno sul piano formale. Il sindaco, dunque, rimane al suo posto. Ma sarebbe un errore leggere il voto di ieri come una certificazione di solidità politica. La mozione è stata respinta, non perché abbia restituito un quadro di compattezza attorno al sindaco, ma perché il meccanismo del quorum ha imposto una soglia che i promotori non sono riusciti a raggiungere.

E adesso si torna alla quotidianità amministrativa. Bilanci, scadenze, servizi, opere pubbliche e decisioni che non possono essere rinviate. La sfiducia è stata archiviata, almeno per il momento. Le tensioni politiche, invece, restano. E potrebbero riemergere proprio quando la città sarà chiamata a misurare l’amministrazione non sulle dichiarazioni, ma sulla capacità di dare risposte concrete. Era già tutto previsto. La sfiducia non è passata. Ma la partita politica a Trapani, quella vera, non si è certamente conclusa ieri sera.