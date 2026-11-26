La città perde una delle sue figure più rappresentative, capace di portare la tradizione dolciaria ericina ben oltre i confini della Sicilia. Il ricordo della sindaca: «Sarà uno dei simboli moderni di Erice»

Erice piange la scomparsa di Maria Grammatico, celebre pasticcera che con il suo talento, la sua determinazione e le sue genovesi ha contribuito a far conoscere la città in tutto il mondo. Una perdita che lascia un vuoto nella comunità ericina, come sottolinea la sindaca Daniela Toscano, ricordandone non soltanto il valore professionale, ma anche la forza e il carattere. «Quando pensiamo a lei, pensiamo subito alle sue genovesi, diventate negli anni molto più di un dolce: un pezzo della nostra identità, una delle espressioni più autentiche della tradizione ericina», scrive il primo cittadino. Dietro quei prodotti diventati celebri c’era una donna dalla tempra fortissima, capace di costruire il proprio percorso affrontando le difficoltà e trasformando il talento in una storia di successo.

Per la sindaca, Maria Grammatico rappresenta anche un esempio per tante donne, per la capacità di mettersi in gioco, rischiare e conquistare il proprio spazio attraverso il lavoro. «Sarà uno dei simboli moderni di Erice», afferma, ricordando come la sua storia si sia affiancata a quella millenaria della città, contribuendo a promuoverne il nome senza mai perdere il legame con le proprie radici. Nel messaggio emerge anche un ricordo personale: la vicinanza e la solidarietà che Maria Grammatico gli dimostrò in un momento particolarmente difficile della sua vita. «Chi l’ha conosciuta sa che non aveva bisogno di grandi discorsi, guardava più ai gesti. E io quel gesto non l’ho dimenticato. Non lo dimenticherò mai».

La Toscano ha infine rivolto le condoglianze alla famiglia a nome proprio, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità. I funerali si terranno domani, alle ore 16, nella Chiesa Matrice di Erice.