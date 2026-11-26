La Prefetta di Trapani Daniela Lupo, nei mesi di settembre ottobre e novembre, ha adottato 10 provvedimenti antimafia di contenuto interdittivo nei confronti di altrettante imprese. Tra questi, sono stati emessi due provvedimenti ai sensi dell’art. 94.bis del Codice Antimafia sul conto di due distinte aziende una con sede a Marsala e l’altra ad Alcamo attive, rispettivamente, nel settore della fabbricazione e manutenzione di imballaggi di legno e in quello della vendita all’ingrosso di frutta e verdura. Gli altri provvedimenti sono stati adottati sul conto di un’impresa individuale attiva nel settore della vendita all’ingrosso e al minuto di bevande, con sede a Trapani, di una ditta attiva nel settore del trasporto di merci su strada con sede a Calatafimi Segesta, di una cooperativa che svolgeva mansioni di guardia ecologica, con sede a Campobello di Mazara, di due aziende agricole con sede a Marsala, di un operatore economico di Mazara del Vallo impegnato nel settore del commercio dei prodotti della pesca, di due aziende agricole aventi sede a Valderice.

Dall’istruttoria esperita tramite le Forze dell’Ordine i cui esiti sono stati valutati compiutamente nell’ambito di riunioni del Gruppo Interforze Antimafia, coordinato dalla Prefettura, è emerso il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata. Le attività poste in essere dalla Prefettura hanno l’obiettivo di salvaguardare l’ordine pubblico economico, garantire condizioni di libera e leale concorrenza tra le imprese, garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, assicurare il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e la dignità dei lavoratori e si inseriscono anche nel quadro della collaborazione tra la stessa Prefettura e le Autorità Giudiziarie di Palermo, Trapani, Marsala e Sciacca per il rafforzamento delle strategie di prevenzione antimafia nell’ambito del protocollo operativo sottoscritto con le predette Autorità Giudiziarie dalla Prefettura di Trapani il 5 marzo 2025.