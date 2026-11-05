Rifondazione: “Inaccettabile quanto avvenuto all’oratorio di Marsala. Pieno sostegno alla comunità salesiana”

Il circolo di Rifondazione Comunista “Enrico Berlinguer” di Marsala esprime la più ferma condanna per il grave e pericoloso atto compiuto ai danni dell’Oratorio Salesiano “Don Bosco”, dove nei giorni scorsi alcuni malintenzionati hanno fatto esplodere delle bombe carta davanti all’ingresso della struttura.

“Si tratta – scrive il circolo “Berlinguer” – di un episodio vile e inaccettabile che colpisce un presidio fondamentale di educazione, aggregazione e inclusione sociale per il nostro territorio. La gravità del fatto ha purtroppo costretto la direzione dell’oratorio a decretarne la chiusura straordinaria per i giorni di oggi, 5 novembre, e domani, 6 novembre, privando temporaneamente tanti bambini, ragazzi e famiglie di un luogo sicuro di riferimento. Esprimiamo la nostra piena e incondizionata solidarietà alla comunità salesiana, agli educatori, ai volontari e a tutti i giovani che frequentano la struttura di via San Giovanni Bosco. Di fronte a simili gesti di violenza e inciviltà non ci può essere spazio per l’indifferenza: la Marsala onesta, solidale e civile saprà stringersi attorno alle realtà che ogni giorno costruiscono comunità e futuro”.

La nota di Rifondazione Comunista si conclude con l’augurio che vengano individuati al più presto i responsabili di questo gesto sconsiderato. Al contempo, il circolo “Berlinguer” ribadisce la propria presenza al fianco di chi opera quotidianamente per la crescita sociale, la legalità e la tutela dei giovani della comunità marsalese.