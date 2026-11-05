Piazzale Ilio si accende: più sicurezza e servizi sostenibili a Trapani

Trapani punta su illuminazione, sicurezza e mobilità sostenibile. Entra nella fase avanzata l’intervento di potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione di Piazzale Ilio, uno dei parcheggi di interscambio più importanti della città, destinato a svolgere un ruolo strategico nell’ambito del nuovo sistema di trasporto rapido BRT, attualmente in fase di ultimazione. I lavori, realizzati da City Green Light, concessionario del servizio di pubblica illuminazione, hanno previsto l’installazione di nuovi corpi illuminanti a LED ad alta efficienza, capaci di assicurare una copertura luminosa più ampia e uniforme. Un miglioramento che non si traduce soltanto in una maggiore visibilità nelle ore serali e notturne, ma contribuisce anche ad accrescere la percezione di sicurezza, il decoro urbano e la complessiva fruibilità di uno spazio particolarmente frequentato. Un parcheggio più illuminato significa, innanzitutto, condizioni migliori per chi lascia la propria automobile in sosta e per quanti attraversano l’area nelle ore serali. Ma l’intervento assume un valore ancora più significativo se letto nella prospettiva del potenziamento del trasporto pubblico locale. Piazzale Ilio rappresenta, infatti, un punto nevralgico per l’interscambio tra mobilità privata e collettiva: un luogo in cui i cittadini potranno lasciare l’auto e proseguire il proprio percorso utilizzando il BRT, con maggiore tranquillità anche dopo il tramonto. L’obiettivo è rendere sempre più agevole e conveniente la scelta di modalità di spostamento alternative all’automobile, offrendo servizi adeguati e infrastrutture capaci di rispondere alle esigenze di chi vive e attraversa quotidianamente la città. A sottolineare il significato dell’intervento è il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che individua proprio nel ruolo strategico di Piazzale Ilio uno degli elementi centrali del progetto di trasformazione della mobilità cittadina. “Il Piazzale Ilio è strategico: è porta di accesso al centro città e punto nevralgico del nostro sistema BRT in fase di ultimazione. Vogliamo che chi sceglie di lasciare l’auto e muoversi in modo sostenibile lo possa fare sentendosi sicuro, sempre”, evidenzia il primo cittadino. E aggiunge: “Restituiamo luce e sicurezza a un’area fondamentale per Trapani. Il Piazzale Ilio non è solo un parcheggio, è il terminale del nostro BRT e simbolo della Trapani che vuole muoversi in modo sostenibile. Grazie all’intervento di City Green Light, oggi chi parcheggia la sera e prende il bus lo fa in un luogo più sicuro e vivibile. Continuiamo a investire su luce, sicurezza e mobilità green: è così che si costruisce una città moderna e vicina ai cittadini”. L’intervento si inserisce, dunque, in una visione più ampia di riqualificazione e ammodernamento dei servizi urbani, nella quale anche un’infrastruttura apparentemente ordinaria come l’illuminazione pubblica assume un’importanza determinante.