Petrosino piange la piccola Margherita, “un grande dolore”

Una giovanissima petrosilena è salita in cielo. A comunicare la tragica notizia, è la comunità dell’Istituto Comprensivo Nosengo: “Con profondo dolore e sincera commozione, la dirigente Maria Luisa Simanella e l’intera comunità scolastica esprimono il loro cordoglio per la prematura e tragica scomparsa della piccola Margherita Giacalone. In questo momento di immensa tristezza, tutta la scuola rivolge un pensiero colmo di affetto alla sua famiglia, ai suoi cari e ai suoi compagni di classe, partecipando al loro dolore e manifestando la propria vicinanza con un abbraccio sincero. Il ricordo della dolce Margherita, del suo sorriso e della sua breve ma preziosa esistenza resterà per sempre vivo nei cuori di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. Ci sono vite che, pur durando troppo poco, lasciano un’impronta indelebile nel cuore di chi le ha incontrate”. Anche dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Anastasi, esprime profondo cordoglio per la piccola deceduta prematuramente, a soli 8 anni: “Ci stringiamo con immenso affetto e sincera vicinanza alla famiglia della piccola Margherita, ai suoi cari e a quanti le hanno voluto bene”. Non si specifica di cosa sia deceduta la bambina, ma probabilmente si tratta di un brutto male. Per la comunità di Petrosino è ancora triste il ricordo della prematura scomparsa di un altro ragazzo molto giovane, Sebastian Asaro, che nelle scorse ore è stato ricordato da familiari e amici al cimitero cittadino.