Petrosino piange Sebastian, il giovane che incontrò Belotti in ospedale

Petrosino è scossa dalla morte di Sebastian Asaro, giovane del paese scomparso dopo aver combattuto a lungo contro una grave malattia. Una notizia che ha suscitato profondo dolore nella comunità, strettasi attorno alla famiglia in queste ore di grande sofferenza.

Sebastian era in cura all’Ospedale Civico di Palermo, dove nei mesi scorsi aveva anche avuto l’occasione di incontrare uno dei suoi idoli, il calciatore Andrea Belotti, già protagonista con la maglia del Palermo e successivamente di Roma, Fiorentina e Cagliari, oggi al Modena.

A ricordare Sebastian con parole strazianti è il padre Gianni, che ha affidato ai social un messaggio carico di amore e dolore: «Quella campana non l’hai potuta suonare in reparto ma l’hai suonata in paradiso… Sei stato un guerriero fino alla fine e non hai avuto paura nemmeno davanti alla morte. Sei stato una forza soprannaturale… sei stato un esempio per tutti».

«Ci abbiamo creduto fino alla fine – scrive ancora il padre – ma questa bestia ci ha fregato a partita quasi vinta. Ti amiamo e dacci la forza di andare avanti… Ti amiamo infinitamente».

Anche l’Amministrazione comunale di Petrosino ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del giovane. «Il Sindaco Giacomo Anastasi e l’Amministrazione Comunale di Petrosino esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Sebastian», si legge nel messaggio diffuso dal Comune.

«In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto attorno alla mamma Francesca, al papà Gianni e alla sorellina Giorgia, condividendo il loro dolore per una perdita tanto grande e dolorosa». A loro e a tutti i familiari l’Amministrazione ha rivolto «la più sincera vicinanza e un abbraccio colmo di affetto».