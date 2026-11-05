Mazara, primo passo per il ritorno del Liceo Classico al Collegio dei Gesuiti

Il ritorno del Liceo Classico “G.G. Adria” al Collegio dei Gesuiti e il progetto del ponte ciclopedonale sul fiume Mazaro. Sono questi i due provvedimenti di maggiore rilievo approvati dal Consiglio comunale di Mazara del Vallo nella seduta dello scorso 27 ottobre. L’aula ha dato il via libera agli atti che consentono di proseguire l’iter per entrambe le iniziative, insieme all’approvazione di sei debiti fuori bilancio.

Il Liceo Adria verso il ritorno al Collegio dei Gesuiti

Il primo passaggio riguarda la futura sede del Liceo Classico “Gian Giacomo Adria”. Con 11 voti favorevoli e un astenuto, il Consiglio comunale ha approvato la concessione in comodato d’uso gratuito al Libero Consorzio Comunale di Trapani di una porzione dell’ex Collegio dei Gesuiti, in piazza Plebiscito, da destinare ad attività scolastiche. L’atto ratifica la proposta di accordo già approvata dalla Giunta municipale lo scorso 2 ottobre e il Libero Consorzio, in qualità di ente destinatario del comodato, dovrà occuparsi del restauro e dell’adeguamento degli spazi, oltre che delle verifiche necessarie per accertarne l’idoneità all’utilizzo scolastico. Il via libera del Consiglio rappresenta un passaggio importante, ma non ancora la conclusione del percorso. Prima di individuare con precisione la porzione dell’immobile da destinare al Liceo dovranno essere effettuate verifiche statiche, di vulnerabilità sismica e di compatibilità con la normativa antincendio. Solo in caso di esito positivo sarà possibile procedere con la realizzazione degli interventi. L’edificio è tra le altre cose la sede storica del Liceo, avendolo già ospitato fino al 1981, anno in cui riportò danni statici a seguito del terremoto. La prospettiva indicata dall’amministrazione è quella di un intervento di medio periodo, con tempi stimati in circa tre anni, qualora l’iter proceda regolarmente.

Ponte ciclopedonale sul Mazaro, progetto da 2,2 milioni

L’altro provvedimento riguarda invece il progetto per la realizzazione di un ponte ciclopedonale sul fiume Mazaro, opera destinata anche a completare la pista ciclabile cittadina. Il Consiglio ha approvato all’unanimità, con 11 voti favorevoli, il progetto esecutivo ai fini urbanistici e la necessaria variante al Piano regolatore generale. L’approvazione consente al progetto di acquisire la conformità urbanistica rispetto alle previsioni del Prg vigente e proseguire così il proprio iter amministrativo, già nella fase di acquisizione dei pareri nell’ambito della conferenza di servizi decisoria. L’investimento previsto ammonta a 2,2 milioni di euro, con finanziamento a valere sul Programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027, nell’ambito della Fua – Area Urbana Funzionale della Sicilia occidentale. Il progettista è l’ingegnere Vito Di Benedetto, mentre il responsabile unico del procedimento è il geometra Salvatore Ferrara. La conferenza decisoria prevede il 3 novembre come termine per la richiesta di eventuali integrazioni e chiarimenti e il 3 dicembre per l’espressione dei pareri. Si tratta, quindi, di un ulteriore passaggio verso la possibile realizzazione di un’infrastruttura che punta a migliorare la continuità dei percorsi ciclabili e pedonali della città.

Approvati 10 punti su 13, rinviate le mozioni

Nel corso della seduta il Consiglio comunale ha approvato complessivamente 10 dei 13 punti all’ordine del giorno, rinviando a una successiva riunione la discussione delle mozioni. Restano da affrontare le mozioni relative alla strada provinciale 38, alla realizzazione di una rotatoria nell’area di via Malerba e all’annullamento in autotutela del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.