Forti boati in città, i Salesiani di Marsala chiudono. Cosa accade

“Visti gli spiacevoli episodi di questi giorni l’oratorio resterà chiuso dal 5 al 6 novembre”. Scrive così nella pagina Instagram, l’Oratorio Salesiano di Marsala, garantendo comunque le attività di dopo scuola e altre che si svolgono all’interno. Pare, da fonti vicine alla comunità dei salesiani, che da giorni proprio lì vicino, facinorosi ragazzini si cimentano a tirare le cosiddette “bombe Maradona”, grossi petardi simili a bombe carta. Come ‘punizione’ l’Oratorio resta chiuso anche per garantire la sicurezza di tutti. Ma è da giorni che molti cittadini del centro – e gli abitanti di via Don Bosco, via Mazzini e strade limitrofe – avvertono forti boati da fare paura. Si spera che le forze dell’ordine si attivino presto per capire da dove provengono questi ‘brutti’ scherzi incivili oltre che illegali e dannosi per cose e persone.

La comunità dei salesiani intanto, si stringe intorno a Don Stefano e Don Angelo per il grande lavoro che quotidianamente fanno per i giovanissimi, anche per quelli con più difficoltà. Si sono create intorno ai Salesiani gang di ragazzi di quartieri cosiddetti ‘a rischio’, come Sappusi, che gironzolano con monopattini e creano disordini, disturbano altri ragazzi. Da giorni tiravano petardi ed uno di questi ha fatto saltare un contenitore dei rifiuti. Questo ha portato alla decisione di chiudere due giorni le attività nella Chiesa Santa Maria Ausiliatrice.