Erice, cambiano le tariffe in piazza San Giovanni: sosta sospesa

Sosta a pagamento temporaneamente sospesa negli stalli blu di piazza San Giovanni, a Erice. La decisione è stata adottata con l’ordinanza dirigenziale n. 412/2026, firmata dal comandante della Polizia municipale, Giacomo Ippolito, per consentire l’aggiornamento dei parcometri in seguito all’introduzione delle nuove tariffe. Nel frattempo, gli agenti della Polizia municipale hanno provveduto a installare la cartellonistica necessaria per informare gli automobilisti della sospensione temporanea del servizio. Una volta completato l’adeguamento dei dispositivi, entrerà in vigore il nuovo sistema tariffario, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 245/2026. Il costo della sosta sarà differenziato in base al periodo dell’anno: 60 centesimi all’ora dal 1° novembre al 31 marzo e 2 euro all’ora dal 1° aprile al 31 ottobre. Restano invece già attive le tariffe agevolate per gli abbonamenti destinati agli aventi diritto per la sosta nel centro storico di Erice. Il costo è di 25 euro per l’abbonamento mensile e 90 euro per quello annuale. Sono inoltre previsti abbonamenti stagionali: 60 euro per il periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 giugno e 50 euro per quello dal 16 giugno al 14 settembre.