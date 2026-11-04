Truffa del “finto Carabiniere”, arrestato dopo aver raggirato un anziano a Mazara

Torna la truffa del “finto Carabiniere”. Nei giorni scorsi è stata data esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, nei confronti di un truffatore seriale catanese di 23 anni. Il provvedimento restrittivo è il risultato di un’intensa e meticolosa attività d’indagine condotta sul campo dagli agenti del Commissariato di Polizia di Mazara del Vallo. Le indagini hanno accertato che il giovane, nel mese di marzo 2026, si era spostato per ben tre volte dalla provincia di Catania per raggiungere i territori di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, dove ha messo a segno altrettanti colpi ai danni di anziane vittime vulnerabili.

Queste ultime, tratte in inganno, con il crudele stratagemma del “finto Carabiniere”, sono state indotte a consegnare ingenti quantità di preziosi e denaro contante, subendo danni economici per migliaia di euro. Il brillante risultato investigativo è frutto della determinazione dei poliziotti che, grazie anche alla proficua collaborazione e all’ausilio fornito dai militari della Stazione Carabinieri di Campobello di Mazara, sono riusciti a ricondurre con certezza la responsabilità dei tre episodi in capo al ventitreenne. L’attività d’indagine – sviluppata inizialmente d’iniziativa e successivamente su delega della competente Autorità Giudiziaria – ha permesso di ricomporre un solido e articolato quadro probatorio. Messo alle strette dall’evidenza degli elementi raccolti a suo carico, lo stesso indagato ha poi confessato la partecipazione attiva alle truffe durante l’interrogatorio di garanzia.

L’arresto del truffatore seriale rappresenta un importante traguardo raggiunto grazie alla sinergia tra le forze dell’ordine sul territorio. Per la Polizia di Stato questo successo si configura come un ulteriore ed efficace tassello nella costante lotta ai reati predatori e nella tutela delle fasce più deboli della popolazione, oltre a un forte monito per non abbassare mai la guardia contro simili fenomeni criminali.